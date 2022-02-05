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https://arabic.sputniknews.com/20220205/مدير-الوكالة-الذرية-التوصل-لاتفاق-بشأن-إيران-خلال-أيام-أمر-معقد-لكنه-ممكن-1058048788.html
مدير الوكالة الذرية: التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام أمر معقد لكنه ممكن
مدير الوكالة الذرية: التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام أمر معقد لكنه ممكن
صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام مسألة معقدة لكنها في الوقت ذاته ممكنة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T08:41+0000
2022-02-05T08:41+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غروسي لقناة "العربية"، قال فيها إن المحادثات بشأن ملف إيران النووي ماضية في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الوكالة تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق مع إيران.وفي وقت سابق، أكدت إيران، اليوم السبت، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس الماضي، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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مدير الوكالة الذرية: التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام أمر معقد لكنه ممكن

08:41 GMT 05.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي خلال لقائه مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران
 مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي خلال لقائه مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام مسألة معقدة لكنها في الوقت ذاته ممكنة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غروسي لقناة "العربية"، قال فيها إن المحادثات بشأن ملف إيران النووي ماضية في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الوكالة تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق مع إيران.

وحذر غروسي من أنه دون التزام إيران وتعاون كل الأطراف لن يكون هناك اتفاق، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من "وجود مواد نووية غير معلن عنها بمواقع إيرانية".

وفي وقت سابق، أكدت إيران، اليوم السبت، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.
وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس الماضي، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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