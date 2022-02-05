مدير الوكالة الذرية: التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام أمر معقد لكنه ممكن

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غروسي لقناة "العربية"، قال فيها إن المحادثات بشأن ملف إيران النووي ماضية في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الوكالة تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق مع إيران.وفي وقت سابق، أكدت إيران، اليوم السبت، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس الماضي، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن التوصل لاتفاق بشأن إيران خلال أيام مسألة معقدة لكنها في الوقت ذاته ممكنة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غروسي لقناة "العربية"، قال فيها إن المحادثات بشأن ملف إيران النووي ماضية في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الوكالة تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق مع إيران.
وحذر غروسي من أنه دون التزام إيران وتعاون كل الأطراف لن يكون هناك اتفاق، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من "وجود مواد نووية غير معلن عنها بمواقع إيرانية".
وفي وقت سابق، أكدت إيران، اليوم السبت، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.
وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس الماضي، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.