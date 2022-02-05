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https://arabic.sputniknews.com/20220205/مسؤول-المرحلة-الأخيرة-لإنقاذ-الطفل-ريان-أوشكت-على-نهايتها-والأمل-كبير-1058043147.html
مسؤول: المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان أوشكت على نهايتها والأمل كبير
مسؤول: المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان أوشكت على نهايتها والأمل كبير
قال مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، إن المرحلة الثانية من عملية الحفر شارفت على نهايتها، وأن الأمل الكبير بأن تحمل الساعات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T03:30+0000
2022-02-05T03:30+0000
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وأضاف في تصريح للتلفزيون، "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظار للحظة إخراج الطفل من الحفرة.وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمال المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من أمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسمي "انقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فتية-الكهف-والطفل-ريان-عمليات-إنقاذ-ملحمية-أثارت-مشاعر-العالم-وتكللت-بالنجاح-1058040563.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

مسؤول: المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان أوشكت على نهايتها والأمل كبير

03:30 GMT 05.02.2022
© REUTERS / STRINGERالمرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022
المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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قال مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، إن المرحلة الثانية من عملية الحفر شارفت على نهايتها، وأن الأمل الكبير بأن تحمل الساعات القادمة البشرى السارة.
الرباط - سبوتنيك. وأضاف في تصريح للتلفزيون، "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظار للحظة إخراج الطفل من الحفرة.
وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
فتية الكهف والطفل ريان... عمليات إنقاذ ملحمية أثارت مشاعر العالم وتكللت بالنجاح
أمس, 21:31 GMT
وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمال المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من أمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.
وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسمي "انقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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