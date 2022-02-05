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مسؤول مغربي لسبوتنيك: ليس هناك دليل على استمرارية بقاء ريان حيا
مسؤول مغربي لسبوتنيك: ليس هناك دليل على استمرارية بقاء ريان حيا
قال رئيس الهيئة الإقليمية للمواطنة والتنمية البشرية بالمجلس الإقليمي لشفشاون شمالي المغرب، عبد الحي الطيار، إنه ليس هناك دليل على استمرارية بقاء ريان حيا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:37+0000
2022-02-05T11:53+0000
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وأكد الطيار، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، إن "أعمال الحفر تتم على مهل". وقال "هناك تخوف من انهيار التربة خلال أعمال الحفر".واعتبر الطيار أن "6 ساعات ستكون كافية لإخراج الملاك الصغير ريان من البئر".وفيما يتعلق بانهيار التربة وجاهزية السلطات لمواجهة ذلك، بين الطيار أن فرق الإنقاذ مستعدة لكل الظروف حتى في حالة انهيار التربة، مؤكدا أن "القوات تعمل بحذر حتى لا يقع أي خطأ".وأوضح أن القوات "تستخدم قوادس (قنوات أسمنتية) لإنزالها في النفق بهدف تفادي انهيار التربة وحدوث فاجعة أكبر".وشدد الطيار على أن قوات الإنقاذ مستعدة لجميع الظروف متمثلا ذلك في عدد رجال الوقاية المدنية، ووجود قوات عمومية من رجال الدرك الملكي، فضلا عن وجود سيارات إسعاف، وثلاث مروحيات بالقرب من مكان الحادث، ومتخصصين ومهندس مدني ومهندس طبوغرافي.وفسر الطيار أن حفر النفق، كان بالاعتماد على الحفر اليدوي أفقيا، من قبل أشخاص متخصصين في حفر الآبار والمغارات بالمنطقة وتحت إشراف الوقاية المدنية.وكانت تقارير صحفية قد نفت في وقت سابق، الشائعات التي تم تداولها حول "تدهور الوضع الصحي للطفل ودخوله في غيبوبة".يذكر أن الطفل ريان، ابن الـ 5 سنوات، سقط ظهر الثلاثاء الماضي في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة في مدينة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.وحظيت قضية سقوطه بتعاطف كبير، وتصدر وسمي "انقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.هذا وتتضارب الأنباء بين لحظة وأخرى عن خروجه، مثلما تتضارب حول السبب المعرقل للوصول إليه، فيعزي البعض الأمر إلى صخرة أحيانا، وإلى ضيق البئر في ثلثه الأخير أحايين أخرى.وتتواصل عملية إنقاذ الطفل ريان العالق منذ أكثر من يومين في بئر بقرية تمروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والحليب والأكسجين عبر أنابيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الطفل-ريان-يتحرك-داخل-البئر-و180-سنتيمترا-تفصله-عن-الخروج-فيديو-1058054265.html
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مسؤول مغربي لسبوتنيك: ليس هناك دليل على استمرارية بقاء ريان حيا

11:37 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 11:53 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / Chouf TVعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Chouf TV
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قال رئيس الهيئة الإقليمية للمواطنة والتنمية البشرية بالمجلس الإقليمي لشفشاون شمالي المغرب، عبد الحي الطيار، إنه ليس هناك دليل على استمرارية بقاء ريان حيا.
وأكد الطيار، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، إن "أعمال الحفر تتم على مهل". وقال "هناك تخوف من انهيار التربة خلال أعمال الحفر".
واعتبر الطيار أن "6 ساعات ستكون كافية لإخراج الملاك الصغير ريان من البئر".
وحول احتمالية بقاء ريان على قيد الحياة، رجح الطيار أن يكون الطفل "في حالة غيبوبة"، وقال "ليس هناك دليل على استمرارية بقائه حيا".
وفيما يتعلق بانهيار التربة وجاهزية السلطات لمواجهة ذلك، بين الطيار أن فرق الإنقاذ مستعدة لكل الظروف حتى في حالة انهيار التربة، مؤكدا أن "القوات تعمل بحذر حتى لا يقع أي خطأ".
وأوضح أن القوات "تستخدم قوادس (قنوات أسمنتية) لإنزالها في النفق بهدف تفادي انهيار التربة وحدوث فاجعة أكبر".
وشدد الطيار على أن قوات الإنقاذ مستعدة لجميع الظروف متمثلا ذلك في عدد رجال الوقاية المدنية، ووجود قوات عمومية من رجال الدرك الملكي، فضلا عن وجود سيارات إسعاف، وثلاث مروحيات بالقرب من مكان الحادث، ومتخصصين ومهندس مدني ومهندس طبوغرافي.
وفسر الطيار أن حفر النفق، كان بالاعتماد على الحفر اليدوي أفقيا، من قبل أشخاص متخصصين في حفر الآبار والمغارات بالمنطقة وتحت إشراف الوقاية المدنية.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الطفل ريان يتحرك داخل البئر و180 سنتيمترا تفصله عن الخروج... فيديو
11:38 GMT
وكانت تقارير صحفية قد نفت في وقت سابق، الشائعات التي تم تداولها حول "تدهور الوضع الصحي للطفل ودخوله في غيبوبة".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من فرق الإنقاذ، قولهم إن "الطفل ريان يقاوم، ويقدم استجابات خارجية، لكنه يتعرض بين الفينة والأخرى إلى فقدان وعي ظرفي".
يذكر أن الطفل ريان، ابن الـ 5 سنوات، سقط ظهر الثلاثاء الماضي في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة في مدينة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

وحظيت قضية سقوطه بتعاطف كبير، وتصدر وسمي "انقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.

هذا وتتضارب الأنباء بين لحظة وأخرى عن خروجه، مثلما تتضارب حول السبب المعرقل للوصول إليه، فيعزي البعض الأمر إلى صخرة أحيانا، وإلى ضيق البئر في ثلثه الأخير أحايين أخرى.

وتتواصل عملية إنقاذ الطفل ريان العالق منذ أكثر من يومين في بئر بقرية تمروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والحليب والأكسجين عبر أنابيب.
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