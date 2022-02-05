https://arabic.sputniknews.com/20220205/مساعي-عراقية-وإيرانية-لحل-الأزمة-اليمنية-طلب-للوساطة-أم-مناورة-سياسية-1058065105.html

مساعي عراقية وإيرانية لحل الأزمة اليمنية... طلب للوساطة أم مناورة سياسية

مساعي عراقية وإيرانية لحل الأزمة اليمنية... طلب للوساطة أم مناورة سياسية

أكد وزيرا الخارجية العراقي، فؤاد حسين والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة بذل الجهود لإنهاء الحرب في اليمن. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T15:15+0000

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مساعي عراقية وإيرانية لحل الأزمة اليمنية... طلب للوساطة أم مناورة سياسية مساعي عراقية وإيرانية لحل الأزمة اليمنية... طلب للوساطة أم مناورة سياسية

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي "الوضع الأمني في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الأزمات".وقال الوزير العراقي إن "استقرار المنطقة هو استقرار للعراق"، معربا عن استعداد بغداد "لبذل كافة الجهود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".في هذه الأثناء، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى تحسن العلاقات بين السعودية وإيران، في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثي، السعودي والإيراني والعراقي من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.وأكد شنشل أن "إيران بدأت تتحرك بشكل جدي في المنطقة، وباتجاه التقارب مع السعودية ومن ثم التشاور بشكل فعال لإنهاء الصراعات في المنطقة".من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي، أن "هناك تعثرا لحلفاء إيران في اليمن حتى أن الهجوم الأخير تم شنه من العراق، ما يشير إلى وجود مشكلات لوجستية، ومن هنا يمكن أن نفهم أن الحديث من إيران أو من حليفها العراق هو للتأثير على هذا الملف ولمساعدة حلفاء إيران في اليمن وليس الوساطة".إلى ذلك، أكد د. مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن "مسار الأزمة في اليمن لن تتجه إلى الانفراج بسهولة لأنه سيتعين على الحكومة اليمنية أن تقدر طلبات الحوثيين و أن يقرها التحالف العربي، وعلى رأس هذه المطالب دور الحوثيين على الساحة اليمنية وفي التركيبة السياسية التي ستحكم اليمن".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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