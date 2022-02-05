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مصدر: رجال الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل ريان
مصدر: رجال الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل ريان
صرح مصدر رسمي مغربي، اليوم السبت، بأن فرق الإنقاذ على بعد مترين فقط من الوصول إلى الطفل ريان، وربما تحمل الساعات القليلة القادمة بشرى سارة عنه. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T06:47+0000
2022-02-05T06:47+0000
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ونقل موقع "هسبريس"، عن المصدر الذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون، قوله إن فرق الإنقاذ استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.وأضاف أنه "لم يتبق سوى مترين للوصول إلى ريان".وفي السياق، أوضح الموقع أن خطر الإغماء يهدد رجال الإنقاذ بسبب ضعف الأكسجين داخل الحفرة المتواجدين بها على عمق أكثر من 30 مترا.وكان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، قد قال في وقت سابق، للتلفزيون، إنه "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظارا للحظة إخراج الطفل من الحفرة.وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فتية-الكهف-والطفل-ريان-عمليات-إنقاذ-ملحمية-أثارت-مشاعر-العالم-وتكللت-بالنجاح-1058040563.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

مصدر: رجال الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل ريان

06:47 GMT 05.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
تابعنا عبر
صرح مصدر رسمي مغربي، اليوم السبت، بأن فرق الإنقاذ على بعد مترين فقط من الوصول إلى الطفل ريان، وربما تحمل الساعات القليلة القادمة بشرى سارة عنه.
ونقل موقع "هسبريس"، عن المصدر الذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون، قوله إن فرق الإنقاذ استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف أنه "لم يتبق سوى مترين للوصول إلى ريان".
وفي السياق، أوضح الموقع أن خطر الإغماء يهدد رجال الإنقاذ بسبب ضعف الأكسجين داخل الحفرة المتواجدين بها على عمق أكثر من 30 مترا.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
فتية الكهف والطفل ريان... عمليات إنقاذ ملحمية أثارت مشاعر العالم وتكللت بالنجاح
أمس, 21:31 GMT
وكان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، قد قال في وقت سابق، للتلفزيون، إنه "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظارا للحظة إخراج الطفل من الحفرة.
وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.
وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.
وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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