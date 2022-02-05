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https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-لـ-سبوتنيك-لحظات-ويتم-إخراج-الطفل-المغربي-ريان-من-البئر-ولا-جديد-عن-حالته-1058064017.html
مصدر لـ "سبوتنيك": لحظات ويتم إخراج الطفل المغربي ريان من البئر ولا جديد عن حالته... فيديو
مصدر لـ "سبوتنيك": لحظات ويتم إخراج الطفل المغربي ريان من البئر ولا جديد عن حالته... فيديو
أكد مصدر محلي مغربي لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية إنقاذ الطفل المغربي، العالق في بئر عميقة بمنطقة شفشاون، وصلت إلى لحظاتها الأخيرة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:34+0000
2022-02-05T15:08+0000
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الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "العملية في لحظاتها الأخيرة وتم الوصول إلى أسفل المكان الذي يتواجد به الطفل ريان".وأضاف المصدر: "لحظات ويتم إخراج الطفل ولا جديد عن حالته".في سياق متصل، أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بانتهاء عملية الحفر اليدوي، ودخول فريق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان، مشيرة إلى وصول سيارة إسعاف تحمل والدي الطفل إلى موقع الحدث.وأشار مسؤول مغربي، في وقت سابق، إلى أن عمليات الإنقاذ يشارك فيها جميع الجهات المعنية في المغرب بداية من مسؤولي عمليات الحفر وأطقم وزارة الصحة إضافة إلى قوات وفرق الإنقاذ، التي تعمل في عملية إنقاذ مستمرة منذ 5 أيام.يذكر أن الطفل ريان سقط، سقط الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مسؤول-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-عدم-طلب-الرباط-مساعدة-دولية-لإنقاذ-ريان-1058061410.html
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مصدر لـ "سبوتنيك": لحظات ويتم إخراج الطفل المغربي ريان من البئر ولا جديد عن حالته... فيديو

14:34 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 05.02.2022)
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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أكد مصدر محلي مغربي لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية إنقاذ الطفل المغربي، العالق في بئر عميقة بمنطقة شفشاون، وصلت إلى لحظاتها الأخيرة.
الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "العملية في لحظاتها الأخيرة وتم الوصول إلى أسفل المكان الذي يتواجد به الطفل ريان".
وأضاف المصدر: "لحظات ويتم إخراج الطفل ولا جديد عن حالته".
في سياق متصل، أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بانتهاء عملية الحفر اليدوي، ودخول فريق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان، مشيرة إلى وصول سيارة إسعاف تحمل والدي الطفل إلى موقع الحدث.
وأشار مسؤول مغربي، في وقت سابق، إلى أن عمليات الإنقاذ يشارك فيها جميع الجهات المعنية في المغرب بداية من مسؤولي عمليات الحفر وأطقم وزارة الصحة إضافة إلى قوات وفرق الإنقاذ، التي تعمل في عملية إنقاذ مستمرة منذ 5 أيام.
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يذكر أن الطفل ريان سقط، سقط الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
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11:38 GMT
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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