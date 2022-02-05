https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-مسؤول-صخرة-تحول-بين-فرق-الإنقاذ-والطفل-ريان-1058047518.html

مصدر مسؤول: صخرة تحول بين فرق الإنقاذ والطفل ريان

مصدر مسؤول: صخرة تحول بين فرق الإنقاذ والطفل ريان

أعلن مصدر مسؤول، اليوم السبت، أن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T08:11+0000

2022-02-05T08:11+0000

2022-02-05T08:11+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057860978_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_739254e4a89424e15b6733f20ab5a3c5.jpg

ونقل موقع "هسبريس" عن المصدر قوله إن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى ريان.وأوضح المصدر أن هدم الصخرة استغرق 3 ساعات متواصلة.وكان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، قد قال في وقت سابق، للتلفزيون، إنه "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظارا للحظة إخراج الطفل من الحفرة.تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-رجال-الإنقاذ-على-بعد-مترين-فقط-من-الطفل-ريان-1058045138.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي