مصدر مغربي يكشف آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن فرق الإنقاذ تقوم بالحفر اليدوي للمسافة المتبقية باتجاه البئر وأنها أقل من متر.ولفت إلى أنه بشأن ما تم تداوله عن تشخيص حالة الطفل وأنه يعاني من كسور، فهذه معلومات غير صحيحة، نافيا وصول الفريق الطبي لريان حتى الآن.وسقط الطفل ريان سقط، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
قال مصدر مغربي مسؤول، إن فرق الإنقاذ لم تصل للطفل ريان حتى الآن وأن أعمل الإنقاذ مستمرة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن فرق الإنقاذ تقوم بالحفر اليدوي للمسافة المتبقية باتجاه البئر وأنها أقل من متر.
ولفت إلى أنه بشأن ما تم تداوله عن تشخيص حالة الطفل وأنه يعاني من كسور، فهذه معلومات غير صحيحة، نافيا وصول الفريق الطبي لريان حتى الآن.
وسقط الطفل ريان سقط، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.