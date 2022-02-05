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https://arabic.sputniknews.com/20220205/مقتل-زوجة-لاعب-كرة-شهير-برصاصة-في-رأسها-خلال-حضورها-حفلا-موسيقيا-فيديو-1058049525.html
مقتل زوجة لاعب كرة شهير برصاصة في رأسها خلال حضورها حفلا موسيقيا... فيديو
مقتل زوجة لاعب كرة شهير برصاصة في رأسها خلال حضورها حفلا موسيقيا... فيديو
أنهت رصاصة في الرأس في حادثة مروعة، حياة زوجة لاعب كرة القدم من باراغواي، إيفان توريس، العارضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا فيتا أراندا، أثناء... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:28+0000
2022-02-05T09:28+0000
منوعات
مجتمع
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وحسب صحيفة "ذا صن"، كانت كريستينا (29 عامًا)، تحضر حفلا موسيقيا في أسونسيون عاصمة باراغواي مع زوجها، حيث اندلع إطلاق نار، أصيبت على إثره برصاصة في رأسها.كما أسفر إطلاق النار أيضا عن وفاة رجل وإصابة 4 آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عامًا.ونقلت الصحيفة عن السلطات، قولها إن الجُناة كانوا يبحثون عن تاجر مخدرات.وتعتقد الشرطة أن الهدف كان "شخصا آخر"، وأن كريستينا أصيبت برصاصة عن طريق الخطأ، حيث كانت تقف بالقرب منه.وكريستينا فيتا أراندا لديها ثلاثة أطفال من زوجها لاعب كرة القدم إيفان توريس، وتعرف نفسها على مواقع التواصل بأنها مدرب شخصي حيث يتابعها 611 ألف شخص على إنستغرام.من جانبه، دعا زوجها لاعب البارغواي الشهير، متابعينها إلى الحضور لمنزلهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.
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منوعات, مجتمع

مقتل زوجة لاعب كرة شهير برصاصة في رأسها خلال حضورها حفلا موسيقيا... فيديو

09:28 GMT 05.02.2022
© LiveLeak / oxtis جمهور في حفل موسيقي
جمهور في حفل موسيقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© LiveLeak / oxtis
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أنهت رصاصة في الرأس في حادثة مروعة، حياة زوجة لاعب كرة القدم من باراغواي، إيفان توريس، العارضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا فيتا أراندا، أثناء تواجدها في حفل موسيقي.
وحسب صحيفة "ذا صن"، كانت كريستينا (29 عامًا)، تحضر حفلا موسيقيا في أسونسيون عاصمة باراغواي مع زوجها، حيث اندلع إطلاق نار، أصيبت على إثره برصاصة في رأسها.
كما أسفر إطلاق النار أيضا عن وفاة رجل وإصابة 4 آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عامًا.
ونقلت الصحيفة عن السلطات، قولها إن الجُناة كانوا يبحثون عن تاجر مخدرات.
وتعتقد الشرطة أن الهدف كان "شخصا آخر"، وأن كريستينا أصيبت برصاصة عن طريق الخطأ، حيث كانت تقف بالقرب منه.
وكريستينا فيتا أراندا لديها ثلاثة أطفال من زوجها لاعب كرة القدم إيفان توريس، وتعرف نفسها على مواقع التواصل بأنها مدرب شخصي حيث يتابعها 611 ألف شخص على إنستغرام.
من جانبه، دعا زوجها لاعب البارغواي الشهير، متابعينها إلى الحضور لمنزلهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.
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