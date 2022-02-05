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https://arabic.sputniknews.com/20220205/مقتل-16-شخصا-في-اشتباكات-بين-عصابات-وسط-المكسيك-1058080920.html
مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين عصابات وسط المكسيك
مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين عصابات وسط المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، مصرع 16 شخصا في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T21:44+0000
2022-02-05T21:44+0000
2022-02-05T21:44+0000
المكسيك
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جاء هذا بعد مواجهات عنيفة على ما يبدو بين عصابات في وقت تشهد فيه الولاية تصاعدا في أعمال العنف، بحسب "رويترز".وقال فرانشيسكو موريو المدعي العام بالولاية إن السلطات عثرت على 10 جثث ملفوفة في أغطية بشوارع بلدية فيريزنيو و6 جثث أخرى "معلقة" داخل مستودع في منطقة بانفيلو ناتيرا المجاورة.وأوضح أنه تم إلقاء القبض على اثنين كانا ينقلان جثة أخرى في اليوم السابق، مشيرا إلى أن الجثة ربما لشخص على صلة بباقي القتلى.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/مقتل-19-شخصا-على-الأقل-جراء-حادث-تحطم-حافلة-وسط-المكسيك-1053315888.html
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المكسيك
مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين عصابات وسط المكسيك تابعنا عبر
أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، مصرع 16 شخصا في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد.
جاء هذا بعد مواجهات عنيفة على ما يبدو بين عصابات في وقت تشهد فيه الولاية
تصاعدا في أعمال العنف
، بحسب "رويترز".
27 نوفمبر 2021, 01:55 GMT
وقال فرانشيسكو موريو المدعي العام بالولاية إن السلطات عثرت على 10 جثث ملفوفة في أغطية بشوارع بلدية فيريزنيو و6 جثث أخرى "معلقة" داخل مستودع في منطقة بانفيلو ناتيرا المجاورة.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على اثنين كانا ينقلان جثة أخرى في اليوم السابق، مشيرا إلى أن الجثة ربما لشخص على صلة بباقي القتلى.