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https://arabic.sputniknews.com/20220205/منظمو-أولمبياد-بكين-لا-داعي-للقلق-من-زيادة-حالات-كورونا-1058049823.html
منظمو أولمبياد بكين: لا داعي للقلق من زيادة حالات كورونا
منظمو أولمبياد بكين: لا داعي للقلق من زيادة حالات كورونا
أكد منظمو أولمبياد بكين أن الاوضاع تحت السيطرة فيما يخص الارتفاع في إصابات كورونا، لافتين إلى أنه لا داعي للقلق من زيادتها. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:44+0000
2022-02-05T09:44+0000
بكين 2022
الصين
فيروس كورونا
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وحسب رويترز سجلت حالات الإصابة بكورونا داخل فقاعة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين ثاني أعلى مستوى منذ بدء وصول عدد الحالات بعد اكتشاف 45 حالة جديدة أمس الجمعة، 4 فبراير/ شباط، لكن المنظمين يقولون إن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".وقال هوانغ تشون، نائب المدير العام لمكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إن إجمالي الحالات الإيجابية كانت مختلفة كل يوم"، لافتا إلى أن عدد الإصابات اليومية المختلفة من الأفراد المرتبطين بالألعاب، والذي وصل إلى 55 يوم 2 فبراير، مرتبط بمواعيد وصول الرحلة، مع إجراء بعض الاختبارات بعد منتصف الليل.وارتفعت الحالات بين الأفراد المرتبطين بالأولمبياد من 21 حالة في اليوم السابق، بينما وصلت الحالات في الفقاعة التي تقيد تحركات المشاركين في الألعاب، إلى 19 حالة، مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق.تسمح الفقاعة للرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام بالتنقل بين أماكن إقامتهم وجميع الملاعب الأولمبية، بما في ذلك المركز الإعلامي، ولكن في وسائل النقل الرسمية فقط.ومع ذلك، يُحظر عليهم مغادرة الفقاعة والتحرك بحرية في المدينة، حيث تتطلع الصين إلى تقليل مخاطر قيام الزوار الأجانب بنشر فيروس كورونا خلال الألعاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تعلن-عن-قفزة-في-إصابات-كورونا-بين-البعثات-الرياضية-في-أولمبياد-بكين-1057418756.html
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بكين 2022, الصين, فيروس كورونا

منظمو أولمبياد بكين: لا داعي للقلق من زيادة حالات كورونا

09:44 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022
الألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد منظمو أولمبياد بكين أن الاوضاع تحت السيطرة فيما يخص الارتفاع في إصابات كورونا، لافتين إلى أنه لا داعي للقلق من زيادتها.
وحسب رويترز سجلت حالات الإصابة بكورونا داخل فقاعة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين ثاني أعلى مستوى منذ بدء وصول عدد الحالات بعد اكتشاف 45 حالة جديدة أمس الجمعة، 4 فبراير/ شباط، لكن المنظمين يقولون إن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".
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وقال هوانغ تشون، نائب المدير العام لمكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إن إجمالي الحالات الإيجابية كانت مختلفة كل يوم"، لافتا إلى أن عدد الإصابات اليومية المختلفة من الأفراد المرتبطين بالألعاب، والذي وصل إلى 55 يوم 2 فبراير، مرتبط بمواعيد وصول الرحلة، مع إجراء بعض الاختبارات بعد منتصف الليل.

وقال: "أول أمس كان لدينا ما يقرب من 20 رحلة، ووصل العديد من الرحلات في منتصف الليل".

وارتفعت الحالات بين الأفراد المرتبطين بالأولمبياد من 21 حالة في اليوم السابق، بينما وصلت الحالات في الفقاعة التي تقيد تحركات المشاركين في الألعاب، إلى 19 حالة، مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق.

وشهد الأربعاء، 2 فبراير، أعلى رقم يومي وقتها مع 26 حالة وأعلى رقم يومي إجمالي مع 55.

تسمح الفقاعة للرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام بالتنقل بين أماكن إقامتهم وجميع الملاعب الأولمبية، بما في ذلك المركز الإعلامي، ولكن في وسائل النقل الرسمية فقط.
ومع ذلك، يُحظر عليهم مغادرة الفقاعة والتحرك بحرية في المدينة، حيث تتطلع الصين إلى تقليل مخاطر قيام الزوار الأجانب بنشر فيروس كورونا خلال الألعاب.
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