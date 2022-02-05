https://arabic.sputniknews.com/20220205/منظمو-أولمبياد-بكين-لا-داعي-للقلق-من-زيادة-حالات-كورونا-1058049823.html

منظمو أولمبياد بكين: لا داعي للقلق من زيادة حالات كورونا

منظمو أولمبياد بكين: لا داعي للقلق من زيادة حالات كورونا

أكد منظمو أولمبياد بكين أن الاوضاع تحت السيطرة فيما يخص الارتفاع في إصابات كورونا، لافتين إلى أنه لا داعي للقلق من زيادتها. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T09:44+0000

2022-02-05T09:44+0000

2022-02-05T09:44+0000

بكين 2022

الصين

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1057637651_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_f8f439265904d1caee251f9ffefff4b7.jpg

وحسب رويترز سجلت حالات الإصابة بكورونا داخل فقاعة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين ثاني أعلى مستوى منذ بدء وصول عدد الحالات بعد اكتشاف 45 حالة جديدة أمس الجمعة، 4 فبراير/ شباط، لكن المنظمين يقولون إن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".وقال هوانغ تشون، نائب المدير العام لمكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إن إجمالي الحالات الإيجابية كانت مختلفة كل يوم"، لافتا إلى أن عدد الإصابات اليومية المختلفة من الأفراد المرتبطين بالألعاب، والذي وصل إلى 55 يوم 2 فبراير، مرتبط بمواعيد وصول الرحلة، مع إجراء بعض الاختبارات بعد منتصف الليل.وارتفعت الحالات بين الأفراد المرتبطين بالأولمبياد من 21 حالة في اليوم السابق، بينما وصلت الحالات في الفقاعة التي تقيد تحركات المشاركين في الألعاب، إلى 19 حالة، مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق.تسمح الفقاعة للرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام بالتنقل بين أماكن إقامتهم وجميع الملاعب الأولمبية، بما في ذلك المركز الإعلامي، ولكن في وسائل النقل الرسمية فقط.ومع ذلك، يُحظر عليهم مغادرة الفقاعة والتحرك بحرية في المدينة، حيث تتطلع الصين إلى تقليل مخاطر قيام الزوار الأجانب بنشر فيروس كورونا خلال الألعاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تعلن-عن-قفزة-في-إصابات-كورونا-بين-البعثات-الرياضية-في-أولمبياد-بكين-1057418756.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بكين 2022, الصين, فيروس كورونا