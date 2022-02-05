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نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى
نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى
نجحت جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T20:33+0000
2022-02-05T20:56+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأحضرت السلطات سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الإنقاذ لنقله إلى الطائرة المروحية المجهزة طبيا لنقله المستشفى للاطمئنان عليه، في حضور والداه.وقال مصدر لسبوتنيك إن الحالة الصحية لريان لم يتم التأكد منها بعد.وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب. وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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أخبار المغرب اليوم

نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى

20:33 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 20:56 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / STRINGERالمرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022
المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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نجحت جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي.
وأحضرت السلطات سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الإنقاذ لنقله إلى الطائرة المروحية المجهزة طبيا لنقله المستشفى للاطمئنان عليه، في حضور والداه.
وقال مصدر لسبوتنيك إن الحالة الصحية لريان لم يتم التأكد منها بعد.
وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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