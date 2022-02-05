نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى

وأحضرت السلطات سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الإنقاذ لنقله إلى الطائرة المروحية المجهزة طبيا لنقله المستشفى للاطمئنان عليه، في حضور والداه.وقال مصدر لسبوتنيك إن الحالة الصحية لريان لم يتم التأكد منها بعد.وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب. وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.