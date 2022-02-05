نعيم قاسم: لن نسمح بدخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان

ونقلت قناة المنار، مساء أمس الجمعة، عن الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في برج البراجنة ببيروت، أن البعض يشن حملة على حزب الله من أجل المال وتحصيل المناصب.وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن الالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة سيزداد، كونها تدافع عن البلد ومستقبله.وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن "مسألة سلاح "حزب الله" تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة"، متمنيا من الدول العربية الوقوف إلى جانب بلاده في هذا الشأن.وأضاف بو حبيب: "الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، وهناك احتلال (إسرائيلي) فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم القرارات الدولية، وينفذ التزاماته الدولية، لكن لا بد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة، وخارجي من جهة أخرى".وأعرب عن أمله في "وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان في التعامل مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "كثيرا ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها، فقرار مجلس الأمن 425 مثلا لم يطبق إلا بعد أكثر من عقدين من الزمن ومن دون إجراءات، والقرار 242 لم يطبق حتى الآن".
وأضاف بو حبيب: "الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، وهناك احتلال (إسرائيلي) فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم القرارات الدولية، وينفذ التزاماته الدولية، لكن لا بد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة، وخارجي من جهة أخرى".
وأعرب عن أمله في "وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان في التعامل مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "كثيرا ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها، فقرار مجلس الأمن 425 مثلا لم يطبق إلا بعد أكثر من عقدين من الزمن ومن دون إجراءات، والقرار 242 لم يطبق حتى الآن".