https://arabic.sputniknews.com/20220205/نيجيريا-وفاة-40-شخصا-بسبب-حمى-لاسا-في-عدة-ولايات-خلال-شهر-يناير-1058054981.html

نيجيريا... وفاة 40 شخصا بسبب "حمى لاسا" في عدة ولايات خلال شهر يناير

نيجيريا... وفاة 40 شخصا بسبب "حمى لاسا" في عدة ولايات خلال شهر يناير

لقى 40 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء عودة انتشار وباء "حمى لاسا" في العديد من الولايات النيجيرية، خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T11:47+0000

2022-02-05T11:47+0000

2022-02-05T11:47+0000

العالم

نيجيريا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101400/57/1014005757_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_daee59420bb7049583b4edb25bda96a0.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض الحكومي، أمس الجمعة، أنه على الأقل لقى 40 شخص حتفهم في يناير، بينما أصيب 4 من عناصر الصحة جراء عودة انتشار حمى لاسا في نيجيريا.ونقلت صحيفة "بانش نيجيريا" المحلية عن المركز أنه يقوم بنشر معدات وأدوية طبية في العديد من الولايات والمراكز الطبية.وناشد المركز المواطنين العاملين في القطاع الصحي اليقظة في التعامل مع أعراض الحمى، والتشكك من جميع الحالات التي تحمل أعراض مماثلة، مشددة على ضرورة عدم الخلط بين هذه الحمى ومرض الملاريا.وحمى لاسا، هو مرض وباء انتشر ضرب العديد من الدول في غرب أفريقيا، ولا سيما نيجيريا، ويحدث على مدار العام، ولكن يسجل الكثير من الضحايا خلال موسم الجفاف.وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى لاسا هو مرض نزفي فيروسي حاد، يدوم فترة تتراوح بين يومين و21 يوما، موضحا أن الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها.وأشارت المنظمة إلى أن العدوى يمكن أن تنتقل أيضا من شخص إلى آخر، ولاسيما في المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير كافية للوقاية من العدوى.وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، حصدت حمى لاسا أرواح 80 شخصا بولاية أوندو، جنوب غربي البلاد. ووفقا لإحصاءات حكومية فقد خلفت الحمى أكثر من 300 قتيل خلال عام 2020 في نيجيريا.

https://arabic.sputniknews.com/20200131/ظهور-حمى-قاتلة-في-نيجيريا-بسبب-استهلاك-الفئران-1044396069.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, نيجيريا