تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/هيلين-ميرين-ترد-على-الرافضين-لتجسيدها-شخصية-غولدا-مائير-1058064927.html
هيلين ميرين ترد على الرافضين لتجسيدها شخصية غولدا مائير
هيلين ميرين ترد على الرافضين لتجسيدها شخصية غولدا مائير
ردت الفنانة البريطانية هيلين ميرين على انتقادات طالتها لتجسيد شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة غولدا مائير، بدعوى أنها ليست يهودية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:13+0000
2022-02-05T15:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حرب أكتوبر 1973
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046206820_0:69:2048:1221_1920x0_80_0_0_17ac191f3a1d49f6e77bbfe99e678c75.jpg
والشهر الماضي، انتقدت شخصيات فنية، بينها الممثلة اليهودية البريطانية مورين ليبمان اختيار هيلين لدور غولدا في فيلم المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، لأنها ليست يهودية .اشتكت مورين من أن اختيار ممثلة غير يهودية لتلعب دور العرض الأول الأسطوري في فيلم غولدا أمر غير مقبول.وقالت مورين: "إذا كان العرق أو الجنس للشخصية هو الذي يقود الدور، فيجب إعطاء الأولوية لذلك العرق".أثارت القصة جدلا حادا، حيث جادلت العديد من الأصوات اليهودية البارزة بأن مورين كانت مخطئة، لكن هيلين احتفظت بصمتها.وفي حديث لها، مع صحيفة "ديلي ميل" كسرت هيلين (76 عاما)، صمتها وقالت: "غولدا شخصية مهمة للغاية في تاريخ إسرائيل"، مشيرة إلى أنها أعربت حتى عن شكوكها لمخرج الفيلم غاي ناتيف، عندما كانوا يناقشون إمكانية أدائها للدور.وأضافت: "قلت، انظر يا غي، أنا لست يهودية، وإذا كنت تريد أن تفكر في ذلك، وتقرر أن تسير في اتجاه مختلف (بأن يكول الدور لممثلة يهودية)، لا حرج، سوف أتفهم ذلك".وتابعت: "لكنه أرادني بشدة أن ألعب الدور، وانطلقنا".ولم تبد هيلين الحائزة على جائزة أوسكار أي امتعاض من انتقادات مورين وقالت: "أعتقد أنها مناقشة يجب إجراؤها - إنها شرعية تماما".لكنها تساءلت بذكاء: "إذا كان شخص غير يهودي لا يستطيع أن يلعب دور يهودي، فهل يلعب شخص يهودي دور شخص غير يهودي؟".ومضت بقولها: "هل من المناسب اختيار ممثلين مثليين جنسيا لأداء أدوار المثليين، وإذا كنت ممثلا من مجتمع المثليين، ألا تستحق أن تلعب دور شخصيات أخرى؟.. هل هذا هو الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه حقا؟".وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انطلق تصوير فيلم غولدا، الذي يتتبع رئيسية الوزراء الإسرائيلية السابقة (1969 حتى 1974) خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.وغولدا مائير هي المرأة الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي تولت هذا المنصب، وقادت إسرائيل خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر (حرب يوم الغفران)، وتوفيت في 8 ديسمبر/كانون الأول 1978 عن عمر ناهز 80 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20210121/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورا-جديدة-لجولدا-مائير-في-حرب-أكتوبر-1047873022.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046206820_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_379cbf8038b0af7a010741864829ffa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حرب أكتوبر 1973

هيلين ميرين ترد على الرافضين لتجسيدها شخصية غولدا مائير

15:13 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث و الثلاثين، بحضور الممثلة البريطانية هيلين ميرين، 2011
 افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث و الثلاثين، بحضور الممثلة البريطانية هيلين ميرين، 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ردت الفنانة البريطانية هيلين ميرين على انتقادات طالتها لتجسيد شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة غولدا مائير، بدعوى أنها ليست يهودية.
والشهر الماضي، انتقدت شخصيات فنية، بينها الممثلة اليهودية البريطانية مورين ليبمان اختيار هيلين لدور غولدا في فيلم المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، لأنها ليست يهودية .
اشتكت مورين من أن اختيار ممثلة غير يهودية لتلعب دور العرض الأول الأسطوري في فيلم غولدا أمر غير مقبول.
وقالت مورين: "إذا كان العرق أو الجنس للشخصية هو الذي يقود الدور، فيجب إعطاء الأولوية لذلك العرق".
أثارت القصة جدلا حادا، حيث جادلت العديد من الأصوات اليهودية البارزة بأن مورين كانت مخطئة، لكن هيلين احتفظت بصمتها.
وفي حديث لها، مع صحيفة "ديلي ميل" كسرت هيلين (76 عاما)، صمتها وقالت: "غولدا شخصية مهمة للغاية في تاريخ إسرائيل"، مشيرة إلى أنها أعربت حتى عن شكوكها لمخرج الفيلم غاي ناتيف، عندما كانوا يناقشون إمكانية أدائها للدور.
وأضافت: "قلت، انظر يا غي، أنا لست يهودية، وإذا كنت تريد أن تفكر في ذلك، وتقرر أن تسير في اتجاه مختلف (بأن يكول الدور لممثلة يهودية)، لا حرج، سوف أتفهم ذلك".
وتابعت: "لكنه أرادني بشدة أن ألعب الدور، وانطلقنا".
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2021
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جديدة لغولدا مائير في حرب أكتوبر
21 يناير 2021, 17:30 GMT
ولم تبد هيلين الحائزة على جائزة أوسكار أي امتعاض من انتقادات مورين وقالت: "أعتقد أنها مناقشة يجب إجراؤها - إنها شرعية تماما".
لكنها تساءلت بذكاء: "إذا كان شخص غير يهودي لا يستطيع أن يلعب دور يهودي، فهل يلعب شخص يهودي دور شخص غير يهودي؟".
ومضت بقولها: "هل من المناسب اختيار ممثلين مثليين جنسيا لأداء أدوار المثليين، وإذا كنت ممثلا من مجتمع المثليين، ألا تستحق أن تلعب دور شخصيات أخرى؟.. هل هذا هو الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه حقا؟".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انطلق تصوير فيلم غولدا، الذي يتتبع رئيسية الوزراء الإسرائيلية السابقة (1969 حتى 1974) خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وغولدا مائير هي المرأة الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي تولت هذا المنصب، وقادت إسرائيل خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر (حرب يوم الغفران)، وتوفيت في 8 ديسمبر/كانون الأول 1978 عن عمر ناهز 80 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية