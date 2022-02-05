واشنطن تشيد بمساهمات جيبوتي لإرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي

ونشر الوزير الأمريكي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، ذكر من خلالها محادثاته مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف. لإطلاق المنتدى الثنائي القومي. وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وجيبوتي وشكره على دعم جيبوتي للسلام والاستقرار الإقليميين.يذكر أن إثيوبيا تستضيف القمة العادية الـ35 يومي السبت والأحد، ومن المتوقع أن يشارك في القمة زعماء 25 دولة أفريقية، ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم
أشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في إرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي.
ونشر الوزير الأمريكي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، ذكر من خلالها محادثاته مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف. لإطلاق المنتدى الثنائي القومي. وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وجيبوتي وشكره على دعم جيبوتي للسلام والاستقرار الإقليميين.
I spoke with Djiboutian Foreign Minister Youssouf to launch our Bi-National Forum. We also highlighted the importance of the U.S.-Djibouti partnership and I thanked him for Djibouti’s support for regional peace and stability.