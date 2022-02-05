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واشنطن تشيد بمساهمات جيبوتي لإرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي
واشنطن تشيد بمساهمات جيبوتي لإرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي
أشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في إرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T10:21+0000
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ونشر الوزير الأمريكي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، ذكر من خلالها محادثاته مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف. لإطلاق المنتدى الثنائي القومي. وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وجيبوتي وشكره على دعم جيبوتي للسلام والاستقرار الإقليميين.يذكر أن إثيوبيا تستضيف القمة العادية الـ35 يومي السبت والأحد، ومن المتوقع أن يشارك في القمة زعماء 25 دولة أفريقية، ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن تشيد بمساهمات جيبوتي لإرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي

10:21 GMT 05.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في إرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي.
ونشر الوزير الأمريكي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، ذكر من خلالها محادثاته مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف. لإطلاق المنتدى الثنائي القومي. وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وجيبوتي وشكره على دعم جيبوتي للسلام والاستقرار الإقليميين.
يذكر أن إثيوبيا تستضيف القمة العادية الـ35 يومي السبت والأحد، ومن المتوقع أن يشارك في القمة زعماء 25 دولة أفريقية، ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم
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