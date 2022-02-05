وزارة الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات بمصابي كورونا بلغ 100%

نقل موقع "القدس" عن مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن نسبة إشغال المستشفيات وصلت إلى مئة في المئة.وأشارت إلى أن الوزارة أغلقت بعض الأقسام بالمستشفيات الحكومية، مثل أقسام الجراحة والعظام وحولتها إلى أقسام لعلاج المصابين بكورونا.وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 105 مرضى في غرف العناية المركزة، بينما يخضع للعلاج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 264 مريضا، من بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.وحثت مي الكيلة المستشفيات الخاصة على فتح أبوابها للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة للعلاج في المستشفيات.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة عن تسجيل 3051 إصابة جديدة بكورونا منها 1737 في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تم تسجيل 8 وفيات منها 6 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الوزارة أغلقت بعض الأقسام بالمستشفيات الحكومية، مثل أقسام الجراحة والعظام وحولتها إلى أقسام لعلاج المصابين بكورونا.
وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 105 مرضى في غرف العناية المركزة، بينما يخضع للعلاج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 264 مريضا، من بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وحثت مي الكيلة المستشفيات الخاصة على فتح أبوابها للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة للعلاج في المستشفيات.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة عن تسجيل 3051 إصابة جديدة بكورونا منها 1737 في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تم تسجيل 8 وفيات منها 6 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.