تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/وزارة-الصحة-الفلسطينية-إشغال-المستشفيات-بمصابي-كورونا-بلغ-100-1058063717.html
وزارة الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات بمصابي كورونا بلغ 100%
وزارة الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات بمصابي كورونا بلغ 100%
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، نسبة إشغال المستشفيات الحكومية بمصابي فيروس كورونا المستجد. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:30+0000
2022-02-05T14:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272210_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18fcdfe15a6af361912b09a24e4191bd.jpg
نقل موقع "القدس" عن مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن نسبة إشغال المستشفيات وصلت إلى مئة في المئة.وأشارت إلى أن الوزارة أغلقت بعض الأقسام بالمستشفيات الحكومية، مثل أقسام الجراحة والعظام وحولتها إلى أقسام لعلاج المصابين بكورونا.وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 105 مرضى في غرف العناية المركزة، بينما يخضع للعلاج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 264 مريضا، من بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.وحثت مي الكيلة المستشفيات الخاصة على فتح أبوابها للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة للعلاج في المستشفيات.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة عن تسجيل 3051 إصابة جديدة بكورونا منها 1737 في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تم تسجيل 8 وفيات منها 6 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصحة-الفلسطينية-المنحنى-الوبائي-في-صعود-حاد-1057440209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272210_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2fcf27db1b9e35f32b43726af083f11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا

وزارة الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات بمصابي كورونا بلغ 100%

14:30 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIBالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021
التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، نسبة إشغال المستشفيات الحكومية بمصابي فيروس كورونا المستجد.
نقل موقع "القدس" عن مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن نسبة إشغال المستشفيات وصلت إلى مئة في المئة.
توقف عمل مركز فحوصات كورونا في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الصحة الفلسطينية: المنحنى الوبائي في صعود حاد
29 يناير, 18:58 GMT
وأشارت إلى أن الوزارة أغلقت بعض الأقسام بالمستشفيات الحكومية، مثل أقسام الجراحة والعظام وحولتها إلى أقسام لعلاج المصابين بكورونا.
وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 105 مرضى في غرف العناية المركزة، بينما يخضع للعلاج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 264 مريضا، من بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وحثت مي الكيلة المستشفيات الخاصة على فتح أبوابها للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة للعلاج في المستشفيات.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة عن تسجيل 3051 إصابة جديدة بكورونا منها 1737 في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تم تسجيل 8 وفيات منها 6 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية