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https://arabic.sputniknews.com/20220205/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تعلن-إصابتها-بكورونا-1058079112.html
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعلن إصابتها بكورونا
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعلن إصابتها بكورونا
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، مساء اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك التاسعة في قائمة الوزراء الذين أصيبوا بالوباء خلال 5 أسابيع. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T20:49+0000
2022-02-05T20:49+0000
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إسرائيل
فيروس كورونا
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وأكدت شاكيد أنها أجرت اختبار مستضد (فحص سريع)، قبل دخولها القناة "12" لإجراء مقابلة إعلامية وجاءت النتيجة إيجابية.وأضافت في تغريدة لها على "تويتر"، أنها أجرت اختبارا آخر بعدها وكانت النتيجة مماثلة.وتابعت: "أشعر بصحة جيدة، ربما تظهر الأعراض لاحقا. سأستمر في العمل معك من المنزل".وشاكيد هي رقم 9 في قائمة الوزراء الإسرائيليين الذين أصيبوا بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقها في ذلك وزراء العدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لوباء كورونا في ظل انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 37977 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, فيروس كورونا

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعلن إصابتها بكورونا

20:49 GMT 05.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، مساء اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك التاسعة في قائمة الوزراء الذين أصيبوا بالوباء خلال 5 أسابيع.
وأكدت شاكيد أنها أجرت اختبار مستضد (فحص سريع)، قبل دخولها القناة "12" لإجراء مقابلة إعلامية وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضافت في تغريدة لها على "تويتر"، أنها أجرت اختبارا آخر بعدها وكانت النتيجة مماثلة.
وتابعت: "أشعر بصحة جيدة، ربما تظهر الأعراض لاحقا. سأستمر في العمل معك من المنزل".
وشاكيد هي رقم 9 في قائمة الوزراء الإسرائيليين الذين أصيبوا بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقها في ذلك وزراء العدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.
وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لوباء كورونا في ظل انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 37977 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة.
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