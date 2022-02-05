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وزير الخارجية الأردني يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين
وزير الخارجية الأردني يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين
بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مسؤولتين أمريكيتين، اليوم السبت، التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T17:51+0000
2022-02-05T17:51+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأردني بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب موقع "عمون".وتناول لقاء الصفدي بالمسؤولتين الأمريكيتين طرق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.وأشاد وزير الخارجية الأردني بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده.وأكد الوفد الأمريكي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة واستمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة.وثمن الوفد جهود الأردن والملك عبد الله الثاني لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.وتناول اللقاء التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/التحول-الرقمي-في-الأردن-خطوات-مهمة-لتحسين-البيئة-الاجتماعية-والاقتصادية-1058035224.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأردني يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين

17:51 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مسؤولتين أمريكيتين، اليوم السبت، التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأردني بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب موقع "عمون".
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
التحول الرقمي في الأردن.. خطوات مهمة لتحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية
أمس, 18:39 GMT
وتناول لقاء الصفدي بالمسؤولتين الأمريكيتين طرق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.
وأشاد وزير الخارجية الأردني بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده.
وأكد الوفد الأمريكي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة واستمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة.
وثمن الوفد جهود الأردن والملك عبد الله الثاني لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناول اللقاء التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.
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