وزير الخارجية الأردني يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأردني بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب موقع "عمون".وتناول لقاء الصفدي بالمسؤولتين الأمريكيتين طرق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.وأشاد وزير الخارجية الأردني بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده.وأكد الوفد الأمريكي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة واستمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة.وثمن الوفد جهود الأردن والملك عبد الله الثاني لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.وتناول اللقاء التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.
بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مسؤولتين أمريكيتين، اليوم السبت، التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأردني بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب موقع "عمون".