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https://arabic.sputniknews.com/20220205/وزير-الخارجية-المغربي-السلطات-ستعلن-تطورات-حالة-الطفل-ريان-فيديو-1058076551.html
وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو
وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات حالة الطفل ريان، الذي سقط في بئر منذ 5 أيام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:49+0000
2022-02-05T19:49+0000
2022-02-05T19:49+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير المغربي مساء اليوم السبت، بحسب صحيفة "هسبريس".وقال وزير الخارجية، إن السلطات "ستخبر الجميع بالتطورات المتعلقة بالطفل ريان"، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تتابع موضوع الطفل الذي أثارت قضيته تعاطفا واسعا.ورأى الوزير أن التفاعل المغربي والتعبئة التي قامت بها السلطات في بلاده أظهرت للعالم أنه أمام الأحداث المشابهة، يقف المغاربة موحدين.وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بعمق 32 مترا في منطقة ريفية شمالي البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات حالة الطفل ريان، الذي سقط في بئر منذ 5 أيام.
جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير المغربي مساء اليوم السبت، بحسب
صحيفة "هسبريس"
.
وقال وزير الخارجية، إن السلطات "ستخبر الجميع
بالتطورات المتعلقة بالطفل
ريان"، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تتابع موضوع الطفل الذي أثارت قضيته تعاطفا واسعا.
ورأى الوزير أن التفاعل المغربي والتعبئة التي قامت بها السلطات في بلاده أظهرت للعالم أنه أمام الأحداث المشابهة، يقف المغاربة موحدين.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بعمق 32 مترا في منطقة ريفية شمالي البلاد منذ الثلاثاء الماضي.