تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/وزير-الخارجية-المغربي-السلطات-ستعلن-تطورات-حالة-الطفل-ريان-فيديو-1058076551.html
وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو
وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات حالة الطفل ريان، الذي سقط في بئر منذ 5 أيام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:49+0000
2022-02-05T19:49+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg
جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير المغربي مساء اليوم السبت، بحسب صحيفة "هسبريس".وقال وزير الخارجية، إن السلطات "ستخبر الجميع بالتطورات المتعلقة بالطفل ريان"، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تتابع موضوع الطفل الذي أثارت قضيته تعاطفا واسعا.ورأى الوزير أن التفاعل المغربي والتعبئة التي قامت بها السلطات في بلاده أظهرت للعالم أنه أمام الأحداث المشابهة، يقف المغاربة موحدين.وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بعمق 32 مترا في منطقة ريفية شمالي البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_90d1f50a4c57cee6217a4e8cac7dacd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات حالة الطفل ريان.. فيديو

19:49 GMT 05.02.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات حالة الطفل ريان، الذي سقط في بئر منذ 5 أيام.
جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير المغربي مساء اليوم السبت، بحسب صحيفة "هسبريس".
وقال وزير الخارجية، إن السلطات "ستخبر الجميع بالتطورات المتعلقة بالطفل ريان"، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تتابع موضوع الطفل الذي أثارت قضيته تعاطفا واسعا.
ورأى الوزير أن التفاعل المغربي والتعبئة التي قامت بها السلطات في بلاده أظهرت للعالم أنه أمام الأحداث المشابهة، يقف المغاربة موحدين.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بعمق 32 مترا في منطقة ريفية شمالي البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 2 في بطولة الأمم الأفريقية (استراحة)18:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية