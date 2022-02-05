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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف حالة
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف حالة
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حاجز الـ 900 ألف حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T01:17+0000
2022-02-05T01:17+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت الجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، بأن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البلاد بلغ مستوى 900334 حالة.وتبلغ حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، حسب معطيات الجامعة، 76.204 مليون حالة، بينها 17.369 مليون خلال الأيام الـ28 السابقة.
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فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 900 ألف حالة

01:17 GMT 05.02.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية
مقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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تجاوزت حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حاجز الـ 900 ألف حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية.
واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت الجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، بأن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البلاد بلغ مستوى 900334 حالة.
وتبلغ حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، حسب معطيات الجامعة، 76.204 مليون حالة، بينها 17.369 مليون خلال الأيام الـ28 السابقة.
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