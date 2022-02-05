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https://arabic.sputniknews.com/20220205/-أفضل-غذاء-لصحة-المفاصل-1058043698.html
أفضل غذاء لصحة المفاصل
أفضل غذاء لصحة المفاصل
قدمت خبيرة التغذية سفيتلانا فوس نصائح حول نظام غذائي يعزز صحة المفاصل في مقابلة مع "سبوتنيك". وحذرت من أن ضعف المفاصل والعظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T05:08+0000
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مجتمع
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وفقًا لها، من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. بادئ ذي بدء، منتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزبدة وكبد سمك القد وصفار البيض مفيدة للمفاصل، لأنها تحتوي على الكثير من فيتامين د.من بين أمور أخرى، أشارت الخبيرة إلى أهمية السيلينيوم والكبريت للعظام، والتي تشارك بنشاط في عمليات تغذية المفاصل. توجد هذه المواد في الثوم والبيض والدجاج والأسماك والديك الرومي وكبد البقر والفطر والجبن والبقوليات والحبوب.في هذه الحالة، لا تحتاج إلى العلاج الذاتي، وفي حالة وجود مشاكل صحية يجب عليك أولاً استشارة الطبيب.
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مجتمع

أفضل غذاء لصحة المفاصل

05:08 GMT 05.02.2022
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Dirima
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قدمت خبيرة التغذية سفيتلانا فوس نصائح حول نظام غذائي يعزز صحة المفاصل في مقابلة مع "سبوتنيك". وحذرت من أن ضعف المفاصل والعظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.
وفقًا لها، من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. بادئ ذي بدء، منتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزبدة وكبد سمك القد وصفار البيض مفيدة للمفاصل، لأنها تحتوي على الكثير من فيتامين د.
فيتامين سي مفيد أيضًا لصحة المفاصل، لأنه يصنع الكولاجين، هو موجود في الحمضيات، مخلل الملفوف، التوت، الكيوي والفلفل الأحمر الحلو.
من بين أمور أخرى، أشارت الخبيرة إلى أهمية السيلينيوم والكبريت للعظام، والتي تشارك بنشاط في عمليات تغذية المفاصل. توجد هذه المواد في الثوم والبيض والدجاج والأسماك والديك الرومي وكبد البقر والفطر والجبن والبقوليات والحبوب.
في هذه الحالة، لا تحتاج إلى العلاج الذاتي، وفي حالة وجود مشاكل صحية يجب عليك أولاً استشارة الطبيب.
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