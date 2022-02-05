أمير قطر يلتقي محمد بن زايد في الصين... فيديو

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، "التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عددا من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين".وأضافت "التقى سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وظهر أمير قطر وولي عهد أبوظبي في مقطع فيديو وهما يتبادلان أطراف الحديث، وقد بدا اللقاء وديًا، حيث تصافح الجانبان مطولا خلال الحديث.وهذا أول لقاء من نوعه عقب الأزمة الخليجية الأخيرة التي انتهت بمصالحة في قمة العلا في المملكة العربية السعودية، مطلع العام الماضي.
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، "التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عددا من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين".
وأضافت "التقى سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".