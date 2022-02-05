https://arabic.sputniknews.com/20220205/5-أطعمة-يجب-الحد-منها-لتقليل-خطر-الإصابة-بالخرف-1058080672.html

5 أطعمة يجب الحد منها لتقليل خطر الإصابة بالخرف

5 أطعمة يجب الحد منها لتقليل خطر الإصابة بالخرف

الخرف مصطلح شامل لمجموعة من الأمراض العصبية التنكسية، وهي حالة غير قابلة للشفاء تسبب دمارا لآلاف العائلات كل عام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T21:39+0000

2022-02-05T21:39+0000

2022-02-05T21:39+0000

الصحة

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يمكن أن تكون إحدى الإجراءات التي يمكن لأي شخص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالخرف من خلال نظامه الغذائي، حيث تشير الأبحاث، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالخرف.يعود جزء من هذا إلى حقيقة أن "الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف"، بحسب .express.تشير "BHF" إلى قائمة من الإرشادات والنصائح حول الأطعمة التي يجب الحد منها ومقدار الحد منها لتقليل خطر إصابة الفرد بالخرف.فيما يتعلق بالوجبات المقلية والوجبات السريعة، تقول المؤسسة الخيرية إنه يجب أن يقتصر ذلك على أقل من مرة واحدة في الأسبوع، وكذلك الحال بالنسبة للأجبان.أما اللحوم الحمراء فيستحب تناولها أقل من أربع مرات في الأسبوع، كما يجب تناول المعجنات والحلويات أقل من خمس مرات في الأسبوع.الزبدة هي خامس طعام ينصح الفرد باستهلاك أقل من ملعقة كبيرة في اليوم لتقليل خطر الإصابة بالخرف.باختصار، الأطعمة الخمسة والتوصيات هي:• وجبات مقلية أو سريعة (أقل من مرة في الأسبوع)• الجبن (أقل من مرة في الأسبوع)• اللحوم الحمراء (أقل من أربع مرات في الأسبوع)• المعجنات والحلويات (أقل من خمس مرات في الأسبوع)• الزبدة (أقل من ملعقة واحدة في اليوم)بدلا من ذلك، هناك ما يُعرف باسم حمية مايند الغذائية، وهي مزيج من حمية البحر المتوسط، وحمية "داش"، ينصح باتباعها لتأخير التنكس العصبي.ونظام البحر المتوسط يعتمد على الحبوب الكاملة والأسماك والبقول والفواكه والخضروات، أما نظام "داش" فيبحث عن النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه، يركز بشكل أكبر على تقليل تناول الملح.ووجدت دراسة أن أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي "مايند" كانت أدمغتهم "تعادل 7.5 سنوات أصغر من أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي بشكل أقل". كما أفادت دراسة عام 2015 أن نظام "مايند" يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالخرف.

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