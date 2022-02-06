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https://arabic.sputniknews.com/20220206/آبي-أحمد-يعلق-على-إصابة-أردوغان-بكورونا-1058102546.html
آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بكورونا
آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بكورونا
علّق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة بفيروس كورونا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:15+0000
2022-02-06T13:15+0000
2022-02-06T13:15+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أتمنى للرئيس التركي والسيدة الأولى أن يستردوا عافيتهم في أقرب وقت وأن يصبحوا في صحة جيدة".وأعلن الرئيس التركي، أمس السبت، أنه أجرى اختبارات كورونا هو وزوجته، بعدما شعرا بأعراض خفيفة، واكتشف أنه مصاب بمتحور أوميكرون.وفي وقت سابق، اليوم الأحد، كشف أردوغان تطورات حالته الصحية، مؤكدا أن أعراض الإصابة خفيفة وأنهما يواصلان العمل من المنزل.وقال أردوغان إن الطبيب الخاص بهم أجرى فحصا روتينيا، صباح اليوم، وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الرئيس-التركي-يعلن-إصابته-وقرينته-بفيروس-كورونا-1058058388.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بكورونا تابعنا عبر
علّق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة بفيروس كورونا.
وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أتمنى للرئيس التركي والسيدة الأولى أن يستردوا عافيتهم في أقرب وقت وأن يصبحوا في صحة جيدة".
وأعلن الرئيس التركي، أمس السبت، أنه
أجرى اختبارات كورونا
هو وزوجته، بعدما شعرا بأعراض خفيفة، واكتشف أنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، كشف أردوغان تطورات حالته الصحية، مؤكدا أن
أعراض الإصابة خفيفة
وأنهما يواصلان العمل من المنزل.
وقال أردوغان إن الطبيب الخاص بهم أجرى فحصا روتينيا، صباح اليوم، وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن
الإصابة بفيروس كورونا
".