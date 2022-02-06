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أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبة الإمارات الدائمة لدى الجامعة
أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبة الإمارات الدائمة لدى الجامعة
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والتي سلمت أوراق اعتمادها... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:50+0000
2022-02-06T14:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جرى اللقاء في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، وبحث أبوالغيط والكعبي القضايا ذات البعد العربي المشترك، والمستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة.ورحب أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولي السفيرة مريم الكعبي لمهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة العربية.وأعرب الأمين العام عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الإمارات تجاه القضايا العربية وسبل دعم منظومة العمل العربي المشترك.من جانبها نقلت السفيرة مريم الكعبي للأمين العام حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودعم الدور المحوري التي تقوم به الجامعة في التعامل مع كافة القضايا.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبة الإمارات الدائمة لدى الجامعة

14:50 GMT 06.02.2022
© Photo / The League of Arab States أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يستقبل مندوبة الإمارات الدائمة لدى الجامعة، مريم الكعبي، الأحد 6 فبراير/شباط 2022
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يستقبل مندوبة الإمارات الدائمة لدى الجامعة، مريم الكعبي، الأحد 6 فبراير/شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Photo / The League of Arab States
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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والتي سلمت أوراق اعتمادها مندوبة دائمة للإمارات لدى جامعة الدول العربية.
جرى اللقاء في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، وبحث أبوالغيط والكعبي القضايا ذات البعد العربي المشترك، والمستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة.
ورحب أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولي السفيرة مريم الكعبي لمهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة العربية.
وأعرب الأمين العام عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الإمارات تجاه القضايا العربية وسبل دعم منظومة العمل العربي المشترك.
من جانبها نقلت السفيرة مريم الكعبي للأمين العام حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودعم الدور المحوري التي تقوم به الجامعة في التعامل مع كافة القضايا.
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