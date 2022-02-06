أدرعي يكشف أسماء 3 شركات لبنانية صدرت بحقها قرارات مصادرة إسرائيلية

وكشف أدرعي عبر حسابه في موقع تويتر، أسماء 3 شركات لبنانية صدرت بحقها قرارات مصادرة "لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة". وذكر متحدث الجيش الإسرائيلي أن الشركات هي شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد.وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد وقع اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود "حزب الله" اللبناني بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن بيني غانتس وقّع على أمر توقيف ثلاث شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الجيش أمرا بهذا الشأن، في الأشهر الأخيرة.
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هيئة اقتصادية إسرائيلية أصدرت قرارات مصادرة بحق شركات لبنانية.
وكشف أدرعي عبر حسابه في موقع تويتر، أسماء 3 شركات لبنانية صدرت بحقها قرارات مصادرة "لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة".
وذكر متحدث الجيش الإسرائيلي أن الشركات هي شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد.
#عاجل الهيئة الوطنية لمواجهة اقتصادية تصدر أمر مصادرة بحق ٣ شركات لبنانية مدنية لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة. 🟡شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات 🟡شركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات 🟡شركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد pic.twitter.com/iA64JMIn4a
وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد وقع اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود "حزب الله" اللبناني بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن بيني غانتس وقّع على أمر توقيف ثلاث شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الجيش أمرا بهذا الشأن، في الأشهر الأخيرة.