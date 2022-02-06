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https://arabic.sputniknews.com/20220206/أردوغان-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-بعد-إصابته-بكورونا-1058096537.html
أردوغان يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا
أردوغان يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تطورات حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:18+0000
2022-02-06T11:18+0000
2022-02-06T11:20+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال الرئيس التركي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق".وأضاف أردوغان: "اليوم أيضا نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل".وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا 11:18 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تطورات حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.
وقال
الرئيس التركي
في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق".
وأضاف أردوغان: "اليوم أيضا نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل".
وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة،
اختبارات كورونا
، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".