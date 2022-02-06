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ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية
ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن بلادها تدرس نشر قوات إضافية في ليتوانيا، مع ‏استمرار التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T06:44+0000
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ففي مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية ستنشر على الإنترنت، اليوم الأحد، وفي الصحف، غدا الاثنين، قالت لامبرخت إن ألمانيا "تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".واستبعدت لامبريخت مرة أخرى إمداد كييف بالأسلحة، بعد أن أرسلت سفارة أوكرانيا في ألمانيا قائمة بطلبات محددة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في برلين.وتضمنت القائمة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأدوات الحرب الإلكترونية، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو الرقمية، ومحطات الرادار، وسيارات الإسعاف العسكرية.ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، ورغم ذلك أعلنت أمريكا عن إصدار حوالي 3000 جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.ووصلت أولى هذه القوات الأمريكية، أمس السبت، إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو بجنوب شرق بولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/بريطانيا-وألمانيا-تتفقان-على-توجيه-رسالة-متسقة-إلى-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1058027386.html
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ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية

06:44 GMT 06.02.2022
© REUTERS / INTS KALNINSوزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت
© REUTERS / INTS KALNINS
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن بلادها تدرس نشر قوات إضافية في ليتوانيا، مع ‏استمرار التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.‏
ففي مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية ستنشر على الإنترنت، اليوم الأحد، وفي الصحف، غدا الاثنين، قالت لامبرخت إن ألمانيا "تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت "من حيث المبدأ، تتوفر قوات إضافية كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة ما سيكون له معنى في هذا الصدد".
واستبعدت لامبريخت مرة أخرى إمداد كييف بالأسلحة، بعد أن أرسلت سفارة أوكرانيا في ألمانيا قائمة بطلبات محددة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في برلين.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بريطانيا وألمانيا تتفقان على توجيه "رسالة متسقة" إلى روسيا بشأن أوكرانيا
4 فبراير, 15:25 GMT
وتضمنت القائمة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأدوات الحرب الإلكترونية، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو الرقمية، ومحطات الرادار، وسيارات الإسعاف العسكرية.
ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، ورغم ذلك أعلنت أمريكا عن إصدار حوالي 3000 جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.
ووصلت أولى هذه القوات الأمريكية، أمس السبت، إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو بجنوب شرق بولندا.
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