أوكرانيا تحصل على قاذفات القنابل الأمريكية "مارك 19 مود.3"
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
© Sputnik . Сергей Аверин/
يواصل الجيش الأمريكي التخلص من فائض أسلحته، ويزود الجيش الأوكراني بها.
وفقًا لبوابة Ukrainian Military Pages، قامت إحدى أحدث طائرات النقل بوينغ 747 بتسليم 81 طنًا من المعدات العسكرية المختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل الأوتوماتيكية عيار 40 ملم مارك 19 من التعديل الثالث.
كشف هذه المعلومات أحد مستخدمي تويتر، الذي لفت الانتباه إلى رمز التعريف NSN 1010-01-490-9697، المطبوع على الصناديق الموجودة على متن الطائرة. وفقًا لمصنف إعادة الإمداد التابع لحلف الناتو، فإنه يحدد قاذفات القنابل اليدوية من هذا الطراز.
تم تطوير "مارك 19" منذ أكثر من نصف قرن وتمكنت من القتال في فيتنام، لكن النسخة التي ظهرت في عام 1976 ذهبت إلى أوكرانيا. مدى الرؤية - 1500 متر، والحد الأقصى - 2200 متر. معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 400 طلقة في الدقيقة.
Новые поставки оружия для Украины— Yes-Yes Youth (@thelema_boy_) January 29, 2022
– 40-мм гранатометы Mk 19 Mod 3 (Machine Gun, 40mm, MK19 MOD 3, NSN 1010-01-490-9697)
– патроны 12-го калибра, с картечью #00 Buckshot, XM162, для дробовиков (CTG, 12 GA, SHOTGUN, 00 BUCKSHOT, XM162; DODIC A011, NSN 1305-01-232-8338) pic.twitter.com/AvxWck7Nko
يتم استخدام القنابل اليدوية متعددة الأغراض والتجزئة. والأخيرة قادرة على اختراق ما يصل إلى 50 ملم من الدروع وإعاقة القوى العاملة بالذخائر الصغيرة الجاهزة داخل دائرة نصف قطرها 5 أمتار. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يتم إنتاج الذخيرة الخاصة بها في دول أخرى، على سبيل المثال، في اليونان وتركيا.
تبلغ كتلة قاذفة القنابل نفسها 35.3 كغ ويزن الجهاز أكثر من 20 كغ ونسخته الخفيفة الوزن 14 كغ.