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أوكرانيا تحصل على قاذفات القنابل الأمريكية "مارك 19 مود.3"
أوكرانيا تحصل على قاذفات القنابل الأمريكية "مارك 19 مود.3"
يواصل الجيش الأمريكي التخلص من فائض أسلحته، ويزود الجيش الأوكراني بها. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T05:29+0000
2022-02-06T05:29+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وفقًا لبوابة Ukrainian Military Pages، قامت إحدى أحدث طائرات النقل بوينغ 747 بتسليم 81 طنًا من المعدات العسكرية المختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل الأوتوماتيكية عيار 40 ملم مارك 19 من التعديل الثالث.كشف هذه المعلومات أحد مستخدمي تويتر، الذي لفت الانتباه إلى رمز التعريف NSN 1010-01-490-9697، المطبوع على الصناديق الموجودة على متن الطائرة. وفقًا لمصنف إعادة الإمداد التابع لحلف الناتو، فإنه يحدد قاذفات القنابل اليدوية من هذا الطراز.تم تطوير "مارك 19" منذ أكثر من نصف قرن وتمكنت من القتال في فيتنام، لكن النسخة التي ظهرت في عام 1976 ذهبت إلى أوكرانيا. مدى الرؤية - 1500 متر، والحد الأقصى - 2200 متر. معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 400 طلقة في الدقيقة.يتم استخدام القنابل اليدوية متعددة الأغراض والتجزئة. والأخيرة قادرة على اختراق ما يصل إلى 50 ملم من الدروع وإعاقة القوى العاملة بالذخائر الصغيرة الجاهزة داخل دائرة نصف قطرها 5 أمتار. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يتم إنتاج الذخيرة الخاصة بها في دول أخرى، على سبيل المثال، في اليونان وتركيا.تبلغ كتلة قاذفة القنابل نفسها 35.3 كغ ويزن الجهاز أكثر من 20 كغ ونسخته الخفيفة الوزن 14 كغ.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

أوكرانيا تحصل على قاذفات القنابل الأمريكية "مارك 19 مود.3"

05:29 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
جندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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يواصل الجيش الأمريكي التخلص من فائض أسلحته، ويزود الجيش الأوكراني بها.
وفقًا لبوابة Ukrainian Military Pages، قامت إحدى أحدث طائرات النقل بوينغ 747 بتسليم 81 طنًا من المعدات العسكرية المختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل الأوتوماتيكية عيار 40 ملم مارك 19 من التعديل الثالث.
كشف هذه المعلومات أحد مستخدمي تويتر، الذي لفت الانتباه إلى رمز التعريف NSN 1010-01-490-9697، المطبوع على الصناديق الموجودة على متن الطائرة. وفقًا لمصنف إعادة الإمداد التابع لحلف الناتو، فإنه يحدد قاذفات القنابل اليدوية من هذا الطراز.
تم تطوير "مارك 19" منذ أكثر من نصف قرن وتمكنت من القتال في فيتنام، لكن النسخة التي ظهرت في عام 1976 ذهبت إلى أوكرانيا. مدى الرؤية - 1500 متر، والحد الأقصى - 2200 متر. معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 400 طلقة في الدقيقة.
يتم استخدام القنابل اليدوية متعددة الأغراض والتجزئة. والأخيرة قادرة على اختراق ما يصل إلى 50 ملم من الدروع وإعاقة القوى العاملة بالذخائر الصغيرة الجاهزة داخل دائرة نصف قطرها 5 أمتار. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يتم إنتاج الذخيرة الخاصة بها في دول أخرى، على سبيل المثال، في اليونان وتركيا.
تبلغ كتلة قاذفة القنابل نفسها 35.3 كغ ويزن الجهاز أكثر من 20 كغ ونسخته الخفيفة الوزن 14 كغ.
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