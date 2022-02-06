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https://arabic.sputniknews.com/20220206/أولمبياد-بكين-الشتوية-المغربي-ياسين-اعويش-يشارك-في-سباق-التزلج-الألبي-في-13-فبراير-1058099281.html
أولمبياد بكين الشتوية... المغربي ياسين اعويش يشارك في سباق التزلج الألبي في 13 فبراير
أولمبياد بكين الشتوية... المغربي ياسين اعويش يشارك في سباق التزلج الألبي في 13 فبراير
يدشن ياسين اعويش، الرياضي الوحيد الذي يمثل المغرب في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تقام حاليا في بكين، دخوله في المنافسات يوم 13 فبراير/ شباط الجاري. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:06+0000
2022-02-06T12:32+0000
رياضة
أخبار المغرب اليوم
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وسيدافع اعويش عن ألوان المملكة في سباق التزلج الألبي (التعرج سوبر طويل).وتمكن اعويش، الذي ولد في المغرب بإفران في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، من تعلم التزلج بمفرده في محطة ميشليفن في مرحلة الطفولة قبل أن يصبح مدربا في هذا المجال في سن المراهقة، حسب وكالة المغرب عرب برس.وشارك هذا الشاب المغربي المنتمي لنادي إفران في العديد من المسابقات الدولية في إطار استعداده لأولمبياد بكين.وفي بكين، يوقع المغرب على مشاركته الثامنة في الألعاب الأولمبية الشتوية منذ دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في غرونوبل بفرنسا، عندما مثل المملكة خمسة رياضيين في التزلج الألبي.والمغرب هو من بين خمس بلدان تمثل إفريقيا في دورة أولمبياد بكين الشتوية إلى جانب كل من نيجيريا، وغانا، ومدغشقر وإريتريا.ويشارك أكثر من 2900 رياضي من 91 بلدا في أولمبياد بكين، يتنافسون على 109 ميداليات ذهبية، وهو رقم قياسي فى تاريخ الألعاب الأولمبية.وإضافة إلى هؤلاء الرياضيين، قدم آلاف المدربين والطواقم التقنية وممثلي وسائل الإعلام إلى بكين بمناسبة هذا الحدث الرياضي الأولمبي العالمي الذي تتواصل منافساته لمدة 16 يوما.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, بكين 2022

أولمبياد بكين الشتوية... المغربي ياسين اعويش يشارك في سباق التزلج الألبي في 13 فبراير

12:06 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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يدشن ياسين اعويش، الرياضي الوحيد الذي يمثل المغرب في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تقام حاليا في بكين، دخوله في المنافسات يوم 13 فبراير/ شباط الجاري.
وسيدافع اعويش عن ألوان المملكة في سباق التزلج الألبي (التعرج سوبر طويل).
وتمكن اعويش، الذي ولد في المغرب بإفران في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، من تعلم التزلج بمفرده في محطة ميشليفن في مرحلة الطفولة قبل أن يصبح مدربا في هذا المجال في سن المراهقة، حسب وكالة المغرب عرب برس.
وشارك هذا الشاب المغربي المنتمي لنادي إفران في العديد من المسابقات الدولية في إطار استعداده لأولمبياد بكين.
وفي بكين، يوقع المغرب على مشاركته الثامنة في الألعاب الأولمبية الشتوية منذ دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في غرونوبل بفرنسا، عندما مثل المملكة خمسة رياضيين في التزلج الألبي.
والمغرب هو من بين خمس بلدان تمثل إفريقيا في دورة أولمبياد بكين الشتوية إلى جانب كل من نيجيريا، وغانا، ومدغشقر وإريتريا.
ويشارك أكثر من 2900 رياضي من 91 بلدا في أولمبياد بكين، يتنافسون على 109 ميداليات ذهبية، وهو رقم قياسي فى تاريخ الألعاب الأولمبية.
وإضافة إلى هؤلاء الرياضيين، قدم آلاف المدربين والطواقم التقنية وممثلي وسائل الإعلام إلى بكين بمناسبة هذا الحدث الرياضي الأولمبي العالمي الذي تتواصل منافساته لمدة 16 يوما.
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