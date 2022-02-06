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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إصابة-وزير-الدفاع-التركي-بفيروس-كورونا-1058109142.html
إصابة وزير الدفاع التركي بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع التركي بفيروس كورونا
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان وقرينته. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:11+0000
2022-02-06T16:11+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الوضع الصحي لوزير الدفاع جيد.وأعلن أردوغان، أمس السبت، إصابته بمتحور أوميكرون وفقا للاختبارات التي أجراها هو وقرينته، بعدما شعروا بأعراض خفيفة.لكن أردوغان أكد، اليوم الأحد، أنه وقرينته يواصلان العمل من المنزل وأن حالتهما الصحية مستقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الرئيس-التركي-يعلن-إصابته-وقرينته-بفيروس-كورونا-1058058388.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

إصابة وزير الدفاع التركي بفيروس كورونا

16:11 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان وقرينته.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الوضع الصحي لوزير الدفاع جيد.
وأعلن أردوغان، أمس السبت، إصابته بمتحور أوميكرون وفقا للاختبارات التي أجراها هو وقرينته، بعدما شعروا بأعراض خفيفة.
الرئيس أردوغان وزوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الرئيس التركي يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا
أمس, 12:29 GMT
لكن أردوغان أكد، اليوم الأحد، أنه وقرينته يواصلان العمل من المنزل وأن حالتهما الصحية مستقرة.
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