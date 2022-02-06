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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-بريطانيا-ترسل-مائة-عسكري-من-القوات-الخاصة-إلى-أوكرانيا-1058090612.html
إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا
إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا
أرسلت بريطانيا أكثر من 100 عسكري إلى أوكرانيا وسط تفاقم الوضع في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:30+0000
2022-02-06T09:30+0000
2022-02-06T09:35+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
قوات بريطانية
بريطانيا
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ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "تم نشر القوات الخاصة للمملكة المتحدة في المنطقة لمساعدة وإسداء المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة، فإنهم يدربون القوات الخاصة الأوكرانية "على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب".وفقًا لميرور، يعمل ممثلو الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة كمستشارين عسكريين في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, قوات بريطانية, بريطانيا
إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا 09:30 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
أرسلت بريطانيا أكثر من 100 عسكري إلى أوكرانيا وسط تفاقم الوضع في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "
تم نشر القوات الخاصة للمملكة المتحدة في المنطقة
لمساعدة وإسداء المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة، فإنهم يدربون القوات الخاصة الأوكرانية "على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب".
وفقًا لميرور، يعمل ممثلو الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة كمستشارين عسكريين في أوكرانيا.