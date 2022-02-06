تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-بريطانيا-ترسل-مائة-عسكري-من-القوات-الخاصة-إلى-أوكرانيا-1058090612.html
إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا
إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا
أرسلت بريطانيا أكثر من 100 عسكري إلى أوكرانيا وسط تفاقم الوضع في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:30+0000
2022-02-06T09:35+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
قوات بريطانية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "تم نشر القوات الخاصة للمملكة المتحدة في المنطقة لمساعدة وإسداء المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الصحيفة، فإنهم يدربون القوات الخاصة الأوكرانية "على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب".وفقًا لميرور، يعمل ممثلو الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة كمستشارين عسكريين في أوكرانيا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, قوات بريطانية, بريطانيا

إعلام: بريطانيا ترسل مائة عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا

09:30 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 06.02.2022)
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبر
أرسلت بريطانيا أكثر من 100 عسكري إلى أوكرانيا وسط تفاقم الوضع في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "تم نشر القوات الخاصة للمملكة المتحدة في المنطقة لمساعدة وإسداء المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة، فإنهم يدربون القوات الخاصة الأوكرانية "على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب".
وفقًا لميرور، يعمل ممثلو الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة كمستشارين عسكريين في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية