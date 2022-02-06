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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-بريطانيا-تسمح-لإمام-أعرب-عن-دعمه-لإرهابية-من-القاعدة-بفتح-حضانة-أطفال-1058107658.html
إعلام: بريطانيا تسمح لإمام مسجد أعرب عن دعمه لـ"إرهابية من القاعدة" بفتح حضانة أطفال
إعلام: بريطانيا تسمح لإمام مسجد أعرب عن دعمه لـ"إرهابية من القاعدة" بفتح حضانة أطفال
حثّ الإمام محمد عاصم حسين أتباعه في مسجد "الحكم" في مدينة برادفورد في المملكة المتحدة، على حضور حدث في عام 2015 لدعم الدكتورة عافية صديقي، التي تقضي عقوبة... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:28+0000
2022-02-06T15:29+0000
بريطانيا
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وفي مقطع فيديو مسجل، قال حسين إن "الحدث سوف يسلط الضوء على الظلم، والأهم من ذلك القمع الذي تعرضت له أختنا الدكتورة عافية صديقي المسجونة حاليًا"، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد.وترك السيد حسين دوره في المسجد في عام 2019 بعد مزاعم بسوء السلوك، ولكن أعيد تعيينه العام الماضي.وعلى الرغم من الخلافات، أعطى مكتب التعليم البريطاني "Ofsted" الضوء الأخضر لخطط الحضانة الشهر الماضي.وقال الإمام محمد حسين، إن "اتفاق Ofsted يمثل علامة فارقة''، ونشر صورًا للحضانة عبر موقعه على فيسبوك.وقالت الهيئة التنظيمية في Ofsted إنها "ستعيد النظر في القضية بعد أن لفتت الصحيفة انتباهها إلى تعليقات الأئمة السابقة.وقال ديفيد إبسن، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف: "لا ينبغي السماح بتثقيف المواطنين البريطانيين الشباب في حضانة الأطفال عندما يكون هناك سجل حافل باعتناق المعتقدات البغيضة والقمعية".وقالت متحدثة باسم Ofsted: 'لقد تم تنبيهنا لهذه المخاوف ونبحث فيها".وأضافت: "في حين أننا غير قادرين على مشاركة المعلومات حول مقدمي الخدمة الأفراد، فإننا نأخذ مخاوف الحماية على محمل الجد وننظر في جميع المعلومات التي نتلقاها".وعلّق حسين على الأخبار التي تناولت دعمه لصديقي: "الملاحظات والتعليقات التي تم الإدلاء بها سابقاً جاءت بقصد تنبيه المجتمع الإسلامي إلى المظالم التي تحدث من حولهم".وتصدرت صديقي عناوين الصحف، الشهر الماضي، عندما طالب مالك فيصل أكرم، 44 عامًا، من بلاكبيرن، بالإفراج عنها بعد احتجازه لأربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي في تكساس، وقُتل برصاص الشرطة بعد أن فر أسراه.وكان أكرم الذي قُتل برصاص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مواجهة استمرت 11 ساعة، قد ردد تعبيرات معادية للسامية أثناء احتجازه للرهائن، حيث قال إنه يعتقد أن الشعب اليهودي لديه السلطة في الولايات المتحدة لإطلاق سراح "الإرهابية المدانة" عافية صديقي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الخارجية-الأوكراني-يستجدي-تعاطف-التشيك-1058104482.html
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إعلام: بريطانيا تسمح لإمام مسجد أعرب عن دعمه لـ"إرهابية من القاعدة" بفتح حضانة أطفال

15:28 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 06.02.2022)
© AP Photo / Matt Dunham الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات
 الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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حثّ الإمام محمد عاصم حسين أتباعه في مسجد "الحكم" في مدينة برادفورد في المملكة المتحدة، على حضور حدث في عام 2015 لدعم الدكتورة عافية صديقي، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 86 عامًا في الولايات المتحدة لمحاولتها قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.
وفي مقطع فيديو مسجل، قال حسين إن "الحدث سوف يسلط الضوء على الظلم، والأهم من ذلك القمع الذي تعرضت له أختنا الدكتورة عافية صديقي المسجونة حاليًا"، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد.
وترك السيد حسين دوره في المسجد في عام 2019 بعد مزاعم بسوء السلوك، ولكن أعيد تعيينه العام الماضي.
وعلى الرغم من الخلافات، أعطى مكتب التعليم البريطاني "Ofsted" الضوء الأخضر لخطط الحضانة الشهر الماضي.
وقال الإمام محمد حسين، إن "اتفاق Ofsted يمثل علامة فارقة''، ونشر صورًا للحضانة عبر موقعه على فيسبوك.
وقالت الهيئة التنظيمية في Ofsted إنها "ستعيد النظر في القضية بعد أن لفتت الصحيفة انتباهها إلى تعليقات الأئمة السابقة.
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك
14:06 GMT
وقال ديفيد إبسن، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف: "لا ينبغي السماح بتثقيف المواطنين البريطانيين الشباب في حضانة الأطفال عندما يكون هناك سجل حافل باعتناق المعتقدات البغيضة والقمعية".
وقالت متحدثة باسم Ofsted: 'لقد تم تنبيهنا لهذه المخاوف ونبحث فيها".
وأضافت: "في حين أننا غير قادرين على مشاركة المعلومات حول مقدمي الخدمة الأفراد، فإننا نأخذ مخاوف الحماية على محمل الجد وننظر في جميع المعلومات التي نتلقاها".
وعلّق حسين على الأخبار التي تناولت دعمه لصديقي: "الملاحظات والتعليقات التي تم الإدلاء بها سابقاً جاءت بقصد تنبيه المجتمع الإسلامي إلى المظالم التي تحدث من حولهم".
وتصدرت صديقي عناوين الصحف، الشهر الماضي، عندما طالب مالك فيصل أكرم، 44 عامًا، من بلاكبيرن، بالإفراج عنها بعد احتجازه لأربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي في تكساس، وقُتل برصاص الشرطة بعد أن فر أسراه.
وكان أكرم الذي قُتل برصاص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مواجهة استمرت 11 ساعة، قد ردد تعبيرات معادية للسامية أثناء احتجازه للرهائن، حيث قال إنه يعتقد أن الشعب اليهودي لديه السلطة في الولايات المتحدة لإطلاق سراح "الإرهابية المدانة" عافية صديقي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
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