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إعلام: نواب إماراتيون يزورون الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى
إعلام: نواب إماراتيون يزورون الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى
كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، النقاب عن زيارة يقوم بها نواب من البرلمان الإماراتي للكنيست الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:56+0000
2022-02-06T09:57+0000
إسرائيل
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ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي، سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن النعيمي سيلتقي السفير الإماراتي لدى إسرائيل، برفقة نواب إماراتيين آخرين برئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ميكي ليفي، وغيره من النواب الإسرائيليين.من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل، فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إعلام: نواب إماراتيون يزورون الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى

09:56 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEMالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEM
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كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، النقاب عن زيارة يقوم بها نواب من البرلمان الإماراتي للكنيست الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي، سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.
وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن النعيمي سيلتقي السفير الإماراتي لدى إسرائيل، برفقة نواب إماراتيين آخرين برئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ميكي ليفي، وغيره من النواب الإسرائيليين.
من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل، فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.
يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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