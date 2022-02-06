إلغاء المستوى العالي للتهديد الإرهابي في ألما آتا ابتداء من 7 فبراير

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المقر: "يبلغ المقر التنفيذي لعمليات مكافحة الإرهاب بالمدينة عن استقرار الوضع في ألما آتا".وأضاف البيان، اتخذ رئيس المقر قرارا يقضي بإلغاء العمل بالمستوى "البرتقالي" العالي من التهديد الإرهابي، ابتداءً من الساعة 00.00 يوم 7 فبراير لهذا العام (21.00 بتوقيت موسكو يوم 6 فبراير).هذا وكانت كازاخستان قد شهدت مطلع العام الحالي موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها، ولا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وتمكنت السلطات بمساعدة قوات لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
ذكر مقر عمليات مدينة ألما آتا الكازاخية لمكافحة الإرهاب أنه سوف يتم إلغاء المستوى العالي "البرتقالي" للتهديد الإرهابي في ألما آتا من 7 فبراير الحالي بسبب استقرار الوضع في المدينة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المقر: "يبلغ المقر التنفيذي لعمليات مكافحة الإرهاب بالمدينة عن استقرار الوضع في ألما آتا".
وأضاف البيان، اتخذ رئيس المقر قرارا يقضي بإلغاء العمل بالمستوى "البرتقالي" العالي من التهديد الإرهابي، ابتداءً من الساعة 00.00 يوم 7 فبراير لهذا العام (21.00 بتوقيت موسكو يوم 6 فبراير).
هذا وكانت كازاخستان قد شهدت مطلع العام الحالي موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها، ولا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وتمكنت السلطات بمساعدة قوات لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.