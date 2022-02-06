https://arabic.sputniknews.com/20220206/إيران-تطالب-أمريكا-باتخاذ-قرارات-سياسية-من-أجل-اتفاق-جيد-1058095839.html

إيران تطالب أمريكا باتخاذ قرارات سياسية من أجل اتفاق جيد

إيران تطالب أمريكا باتخاذ قرارات سياسية من أجل اتفاق جيد

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرارات سياسية من أجل التوصل لاتفاق جيد في مباحثات فيينا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T11:07+0000

2022-02-06T11:07+0000

2022-02-06T11:07+0000

إيران

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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه رغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما تزال المفاوضات بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين.وشدد شمخاني على أن القرارات السياسية للإدارة الأمريكية تتطلب توازنا في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد.يذكر أن علي شمخاني قد نشر تغريدة، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أن تحقيق مصالح إيران الاقتصادية، بشكل حقيقي، ومؤثر يمكن التحقق منه، هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق، موضحا أن "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.كان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس الماضي، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.

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