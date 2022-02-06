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اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يبدأ بدقيقة صمت حدادا على الطفل ريّان
اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يبدأ بدقيقة صمت حدادا على الطفل ريّان
بدأت أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام في مقر الأمانة العامة للمنظمة،... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:25+0000
2022-02-06T11:26+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وجاء في بيان على صفحة منظمة التعاون الإسلامي: "وقف المشاركون في مستهل الاجتماع، دقيقة صمت حدادا على روح الطفل المغربي ريّان بعد أن قضى إثر سقوطه في بئر، ونوه المشاركون بالجهود المضنية التي قامت بها السلطات في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل.".وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل رياّن.ودعا السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه لعقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة واستكمال مشروع اتفاقية المنظمة حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي أعدته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بناءً على طلب مجلس وزراء الخارجية.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يبدأ بدقيقة صمت حدادا على الطفل ريّان

11:25 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 06.02.2022)
© oic-oci.orgمنظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© oic-oci.org
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بدأت أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام في مقر الأمانة العامة للمنظمة، اليوم الأحد 6 فبراير/ شباط 2022.
وجاء في بيان على صفحة منظمة التعاون الإسلامي: "وقف المشاركون في مستهل الاجتماع، دقيقة صمت حدادا على روح الطفل المغربي ريّان بعد أن قضى إثر سقوطه في بئر، ونوه المشاركون بالجهود المضنية التي قامت بها السلطات في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل.".
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل رياّن.
ودعا السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه لعقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة واستكمال مشروع اتفاقية المنظمة حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي أعدته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بناءً على طلب مجلس وزراء الخارجية.
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