اجتماع حقوق الطفل في منظمة التعاون الإسلامي يبدأ بدقيقة صمت حدادا على الطفل ريّان

وجاء في بيان على صفحة منظمة التعاون الإسلامي: "وقف المشاركون في مستهل الاجتماع، دقيقة صمت حدادا على روح الطفل المغربي ريّان بعد أن قضى إثر سقوطه في بئر، ونوه المشاركون بالجهود المضنية التي قامت بها السلطات في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل.".وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل رياّن.ودعا السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه لعقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة واستكمال مشروع اتفاقية المنظمة حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي أعدته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بناءً على طلب مجلس وزراء الخارجية.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل رياّن.
ودعا السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه لعقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة واستكمال مشروع اتفاقية المنظمة حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي أعدته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بناءً على طلب مجلس وزراء الخارجية.