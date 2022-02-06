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ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 40.98 مليار دولار
ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 40.98 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجل ارتفاعا في شهر يناير الماضي. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:45+0000
2022-02-06T12:45+0000
مصر
اقتصاد
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وحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن احتياطيات النقد الأجنبي في يناير ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار بعد أن كانت 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.وكان البنك المركزي المصري قد كشف في وقت سابق عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 311 مليون دولار.وأوضح أن تحسن الميزان الخدمي متمثلا في إيرادات القطاع السياحي التي ارتفعت إلى مليارين و800 مليون دولار ساهم في الحد من العجز.وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد على 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/البنك-المركزي-المصري-إيرادات-السياحة-28-مليار-دولار-من-يوليو-إلى-سبتمبر-2021-1057654782.html
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مصر, اقتصاد

ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 40.98 مليار دولار

12:45 GMT 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجل ارتفاعا في شهر يناير الماضي.
وحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن احتياطيات النقد الأجنبي في يناير ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار بعد أن كانت 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2021
2 فبراير, 13:13 GMT
وكان البنك المركزي المصري قد كشف في وقت سابق عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 311 مليون دولار.
وأوضح أن تحسن الميزان الخدمي متمثلا في إيرادات القطاع السياحي التي ارتفعت إلى مليارين و800 مليون دولار ساهم في الحد من العجز.
وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد على 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.
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