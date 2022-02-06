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اشتباكات أمنية تهدد حركة الملاحة في مطار عدن جنوبي اليمن

اشتباكات أمنية تهدد حركة الملاحة في مطار عدن جنوبي اليمن

تسببت اشتباكات بين قوات أمنية، اليوم الأحد، في اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T11:48+0000

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وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة من كتيبة الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن احتجت على فصلها، ومنعت عمل لجنة مكلفة بدفع الرواتب لزملائها، قبل أن تندلع اشتباكات بينها، وأخرى في جزيرة العمال بمديرية خور مكسر شرقي عدن".وأضاف أن "الاشتباكات التي استخدمت خلالها القذائف الصاروخية، أسفرت عن سقوط 5 جرحى، وتسببت في اضطراب حركة الملاحة الجوية في المطار القريب من مكان المواجهات، إذ هبطت بصعوبة رحلة قادمة من مطار القاهرة".وذكر أن "الاقتتال أدى إلى إغلاق الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة".وكان محيط مطار عدن قد شهد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حالة من التوتر، على خلفية احتجاجات قام بها عدد من الموظفين للمطالبة بتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية، حسبما ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر محلية.في المقابل، وصلت أول رحلة إلى مطار عتق الدولي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، الشهر الماضي، بعد أكثر من 7 أعوام من توقف رحلاته الجوية مطلع 2015.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "طائرة شحن تابعة للتحالف العربي، هبطت على مدرج المطار".وقال مدير عام مطار عتق الدولي، سالم حامد، حسب وكالة "سبأ"، إن "الطائرة الواصلة اليوم تحمل شحنة أدوية ومعدات طبية للمستشفى الميداني والجراحي، الذي يقيمه الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة عتق".

https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوليفيا-تعلن-اكتشاف-حقل-غاز-يعد-بمكاسب-ضخمة-1058094817.html

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