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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الأرجنتين-تنضم-إلى-مبادرة-التريليون-دولار-الصينية-1058098439.html
الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية
الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية
وقعت الصين والأرجنتين اتفاقية بشأن "التعزيز المشترك لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، إيذانا بانضمام الأرجنتين... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-06T11:52+0000
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مبادرة الحزام والطريق الصينية هي حملة بقيمة تريليون دولار تقودها بكين لتحسين الروابط التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء بنية تحتية تاريخية، بحسب "فرانس برس".استثمرت الشركات الصينية أكثر من 20 مليار دولار في استثمارات مباشرة غير مالية في مشاريع في دول مبادرة الحزام والطريق في عام 2021، وفقا لوزارة التجارة الصينية.وجاء الاتفاق في الوقت الذي زار فيه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الصين، في رحلة تستغرق 3 أيام قال خلالها الجانبان أنهما سيواصلان دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح السيادية.وأيد البيان المشترك للطرفان المطالب الإقليمية لكل منهما، فيما يتعلق تحديدا بمطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند ونزاع الصين حول تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الرئيس-الصيني-يدعو-بلده-ومصر-للمساعدة-في-جعل-اللقاحات-بمتناول-البلدان-النامية--1058047182.html
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الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية تابعنا عبر
وقعت الصين والأرجنتين اتفاقية بشأن "التعزيز المشترك لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، إيذانا بانضمام الأرجنتين إلى المبادرة الصينية واسعة النطاق.
مبادرة الحزام والطريق الصينية هي
حملة بقيمة تريليون دولار
تقودها بكين لتحسين الروابط التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء بنية تحتية تاريخية، بحسب "فرانس برس".
استثمرت الشركات الصينية أكثر من 20 مليار دولار في استثمارات مباشرة غير مالية في مشاريع في دول مبادرة الحزام والطريق في عام 2021، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
وجاء
الاتفاق
في الوقت الذي زار فيه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الصين، في رحلة تستغرق 3 أيام قال خلالها الجانبان أنهما سيواصلان دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح السيادية.
وأيد البيان المشترك للطرفان المطالب الإقليمية لكل منهما، فيما يتعلق تحديدا بمطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند ونزاع الصين حول تايوان.