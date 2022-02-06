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الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية
الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية
وقعت الصين والأرجنتين اتفاقية بشأن "التعزيز المشترك لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، إيذانا بانضمام الأرجنتين... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:52+0000
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مبادرة الحزام والطريق الصينية هي حملة بقيمة تريليون دولار تقودها بكين لتحسين الروابط التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء بنية تحتية تاريخية، بحسب "فرانس برس".استثمرت الشركات الصينية أكثر من 20 مليار دولار في استثمارات مباشرة غير مالية في مشاريع في دول مبادرة الحزام والطريق في عام 2021، وفقا لوزارة التجارة الصينية.وجاء الاتفاق في الوقت الذي زار فيه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الصين، في رحلة تستغرق 3 أيام قال خلالها الجانبان أنهما سيواصلان دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح السيادية.وأيد البيان المشترك للطرفان المطالب الإقليمية لكل منهما، فيما يتعلق تحديدا بمطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند ونزاع الصين حول تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الرئيس-الصيني-يدعو-بلده-ومصر-للمساعدة-في-جعل-اللقاحات-بمتناول-البلدان-النامية--1058047182.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

الأرجنتين تنضم إلى مبادرة التريليون دولار الصينية

11:52 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / ESTEBAN COLLAZOالرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / ESTEBAN COLLAZO
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وقعت الصين والأرجنتين اتفاقية بشأن "التعزيز المشترك لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، إيذانا بانضمام الأرجنتين إلى المبادرة الصينية واسعة النطاق.
مبادرة الحزام والطريق الصينية هي حملة بقيمة تريليون دولار تقودها بكين لتحسين الروابط التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء بنية تحتية تاريخية، بحسب "فرانس برس".
استثمرت الشركات الصينية أكثر من 20 مليار دولار في استثمارات مباشرة غير مالية في مشاريع في دول مبادرة الحزام والطريق في عام 2021، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الرئيس الصيني يدعو بلده ومصر للمساعدة في جعل اللقاحات بمتناول البلدان النامية
أمس, 08:02 GMT
وجاء الاتفاق في الوقت الذي زار فيه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الصين، في رحلة تستغرق 3 أيام قال خلالها الجانبان أنهما سيواصلان دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح السيادية.
وأيد البيان المشترك للطرفان المطالب الإقليمية لكل منهما، فيما يتعلق تحديدا بمطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند ونزاع الصين حول تايوان.
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