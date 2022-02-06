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الأرصاد المصرية تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل
الأرصاد المصرية تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل
حذرت هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من الانخداع من استقرار حالة الطقس الحالية، مشيرة إلى بدء موجة جديدة من التقلبات والأمطار بداية من يوم الأربعاء المقبل. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:09+0000
2022-02-06T12:09+0000
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وحسب موقع "مصراوي"، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، وأنه لا يجب أن ننخدع بارتفاع درجات الحرارة نهارا.وأضافت أن الإعلان على تفاصيل هذه الموجة سيتم لاحقا.وعن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، قالت غانم، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها في فصل الشتاء.ولفتت إلى أن درجات الحراراة تسجل اليوم 18 درجة وتصل إلى 20 درجة على القاهرة.وأوضحت أن حالة الطقس خلال فترة النهار ستكون شتوية مائلة للبرودة على محافظات شمال البلاد، والوجه البحري والقاهرة، دافئة على محافظات جنوب البلاد وسيناء.وذكرت أنه خلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على بعض المناطق.
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مصر, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم

الأرصاد المصرية تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل

12:09 GMT 06.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من الانخداع من استقرار حالة الطقس الحالية، مشيرة إلى بدء موجة جديدة من التقلبات والأمطار بداية من يوم الأربعاء المقبل.
وحسب موقع "مصراوي"، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، وأنه لا يجب أن ننخدع بارتفاع درجات الحرارة نهارا.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة تقلبات نتيجة وجود منخفض جوي.

وأضافت أن الإعلان على تفاصيل هذه الموجة سيتم لاحقا.
وعن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، قالت غانم، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها في فصل الشتاء.
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ولفتت إلى أن درجات الحراراة تسجل اليوم 18 درجة وتصل إلى 20 درجة على القاهرة.
وأوضحت أن حالة الطقس خلال فترة النهار ستكون شتوية مائلة للبرودة على محافظات شمال البلاد، والوجه البحري والقاهرة، دافئة على محافظات جنوب البلاد وسيناء.
وذكرت أنه خلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على بعض المناطق.
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