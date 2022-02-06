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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الإعصار-باتسيراي-يودي-بحياة-10-ويخلف-دمارا-بجنوب-شرق-مدغشقر-1058116726.html
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر
قال مسؤولون إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد، في جنوب شرق مدغشقر، بعد أن وصل الإعصار باتسيراي إلى اليابسة، مخلفا دمارا شمل انهيار مبانٍ وتسبب في... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T21:32+0000
2022-02-06T21:32+0000
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وقال مسؤول إن من البلدات التي تضررت بشدة نوزي فاريكا الواقعة على الساحل، حيث دُمرت معظم المباني وعُزلت المدينة عن المنطقة المحيطة بسبب الفيضانات.ضرب باتسيراي اليابسة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إذ اجتاح ساحل مدغشقر الشرقي مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها 165 كيلومترا في الساعة. وتوقعت السلطات أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.وذكرت إذاعة مدغشقر الحكومية أن أشخاصا لقوا حتفهم في بلدة أمبالافاو، على بعد حوالي 460 كيلومترا جنوب العاصمة تناناريف، بعد أن انهار منزلهم عندما ضرب الإعصار المنطقة.وأضاف أن الكهرباء انقطعت عن البلدة، حيث أطاحت الرياح القوية التي هبت طوال الليل حتى صباح اليوم بأعمدة الإنارة، وفقا لرويترزوقال ساكن آخر يدعى راهارجونا لرويترز، إن الإعصار دمر أسقف مدارس وكنائس كانت تستعد لإيواء النازحين في أنحاء بلدة مننجاري بجنوب شرق البلاد.ويفاقم الضرر الناجم عن باتسيراي الدمار الذي أحدثه الإعصار (أنا) الذي ضرب الجزيرة قبل أسبوعين فقط، مما أدى إلى مقتل 55 شخصا وتشريد 130 ألفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعصار-باتسيراي-يضرب-الساحل-الشرقي-لمدغشقر-1058074182.html
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أخبار مدغشقر, أخبار العالم الآن

الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر

21:32 GMT 06.02.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISالإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر، الأحد، 6 فبراير 2022
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر، الأحد، 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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قال مسؤولون إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد، في جنوب شرق مدغشقر، بعد أن وصل الإعصار باتسيراي إلى اليابسة، مخلفا دمارا شمل انهيار مبانٍ وتسبب في انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات.
وقال مسؤول إن من البلدات التي تضررت بشدة نوزي فاريكا الواقعة على الساحل، حيث دُمرت معظم المباني وعُزلت المدينة عن المنطقة المحيطة بسبب الفيضانات.
ضرب باتسيراي اليابسة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إذ اجتاح ساحل مدغشقر الشرقي مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها 165 كيلومترا في الساعة. وتوقعت السلطات أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.
وذكرت إذاعة مدغشقر الحكومية أن أشخاصا لقوا حتفهم في بلدة أمبالافاو، على بعد حوالي 460 كيلومترا جنوب العاصمة تناناريف، بعد أن انهار منزلهم عندما ضرب الإعصار المنطقة.
وقال نيرينا راهاينجوسوا، وهو من سكان بلدة فيانارانتسوا الواقعة على بعد 420 كيلومترا جنوبي العاصمة، "لا تقع أعيننا إلا على دمار وخراب.. أشجار مُقتلعة من جذورها وأعمدة كهرباء ساقطة وأسقف دمرتها الرياح ومدينة باتت مغمورة تماما بالمياه".
وأضاف أن الكهرباء انقطعت عن البلدة، حيث أطاحت الرياح القوية التي هبت طوال الليل حتى صباح اليوم بأعمدة الإنارة، وفقا لرويترز
وقال ساكن آخر يدعى راهارجونا لرويترز، إن الإعصار دمر أسقف مدارس وكنائس كانت تستعد لإيواء النازحين في أنحاء بلدة مننجاري بجنوب شرق البلاد.
إعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
إعصار "باتسيراي" يضرب الساحل الشرقي لمدغشقر
أمس, 18:32 GMT
ويفاقم الضرر الناجم عن باتسيراي الدمار الذي أحدثه الإعصار (أنا) الذي ضرب الجزيرة قبل أسبوعين فقط، مما أدى إلى مقتل 55 شخصا وتشريد 130 ألفا.
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