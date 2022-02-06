البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الاثنين، إن "الرئيس بايدن بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الدبلوماسية الجارية والإجراءات للرد على التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا".وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيسين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما ناقشا خلال الاتصال التنسيق الدبلوماسي ومواصلة الاتصالات.وفي ذات الصدد، تباحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي ، جان إيف لودريان.وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها، الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي لموسكو.
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع حول أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الاثنين، إن "الرئيس بايدن بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الدبلوماسية الجارية والإجراءات للرد على التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا".
وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي لموسكو.