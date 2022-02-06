https://arabic.sputniknews.com/20220206/الثامنة-ممكن-1058087333.html

الثامنة ممكن!

الثامنة ممكن!

أعظم الإنجازات التي تحققها هي تلك عندما يتوقع الجميع فشلك، فوقتها لذة النجاح والنصر تكون أغلى آلاف المرات. هذا ما ينطبق على المنتخب المصري الذي تفصله ساعات عن... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T12:56+0000

2022-02-06T12:56+0000

2022-02-06T12:56+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

منتخب مصر الوطني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058086448_0:123:2454:1503_1920x0_80_0_0_40b8cf2093d8705f480ae7149bb7c4ec.jpg

فمدرب المنتخب المصري أدرك ذلك منذ البداية وأزاح عن كاهله عائق تحقيق اللقب، عندما قال إنه "لم يَطلب منه أحد تحقيق بطولة أفريقيا". تصريحات كارلوس كيروش أثارت ضجةً كبيرةً لدى جمهور الكرة والنقاد الرياضيين والإعلاميين، وبدأت الاتهامات تنهال على اتحاد الكرة قُبيل البطولة بفشله في إدارة ملف التعاقد مع المدير الفني.إلى جانب ذلك، كان أكبر المتفائلين يرى أن منتخب مصر لن يتخطى الدور ربع النهائي خاصة بعد الوقوع أمام نظيره المغربي المدجج بالنجوم وصاحب المستوى الأول في تصنيف منتخبات أفريقيا.تصريحات البرتغالي كيروش لم تكن وحدها التي وجهت سهام الانتقاد اللاذع لمدرب الفراعنة، إذ أثارت أسماء اللاعبين في قائمته لأمم أفريقيا صخبا لم يُنههِ إلا تألق اللاعبين خلال البطولة.وأيضا اللعب بأريحية لدى المدرب واللاعبين كان حافزا أكبر للفوز والتألق، فعندما تعلم أن أي مرحلة تصل إليها هي أعظم الانتصارات عند جمهورك، تقاتل لتحقيق أقصى وأصعب ما يتمناه الجميع وهو أن "تكون البطل".ربما ساهم كذلك الرقم القياسي الذي يحمله الفراعنة بحصد لقب أفريقيا (7 مرات) في ترهيب الخصوم خلال المباريات وزيادة حماس لاعبي منتخب مصر والضغط عليهم ليكونوا على قدر المسؤولية.العامل الأعظم في الملحمة الكروية التي يقدمها المنتخب المصري، هو الجمهور الرائع الذي يقف خلف فريقه ينتظر أن يرفرف علم مصر فوق ظهور اللاعبين الساجدين فرحا بالنصر، كل ذلك يجعلنا نقول "الثامنة ممكن!".(المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط)

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

ضرار خميس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595523_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_9b4ef7af4746a013c840a8aba3019118.jpg

ضرار خميس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595523_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_9b4ef7af4746a013c840a8aba3019118.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ضرار خميس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595523_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_9b4ef7af4746a013c840a8aba3019118.jpg

منتخب مصر الوطني