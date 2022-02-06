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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-5-جنود-في-هجوم-لـحركة-طالبان-باكستان-1058110048.html
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 جنود في هجوم لـ"حركة طالبان باكستان"
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 جنود في هجوم لـ"حركة طالبان باكستان"
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده في إطلاق نيران من أفغانستان. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:58+0000
2022-02-06T16:58+0000
2022-02-06T16:58+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأطلق مسلحون من أفغانستان النيران على منطقة كورام الحدودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأعلن الجيش في بيانه، أن المسحلين نفذوا هجومهم على القوات الباكستانية التي ردت على الهجوم مما ألحق ضررا بصفوف المهاجمين.وأدان وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، الهجوم مطالبا أفغانستان وحكومتها بالوفاء بوعدهم بعدم الهجوم على باكستان من الأراضي الأفغانية. وأعلنت، في الوقت نفسه، "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك ردا على اعتقال الجيش الباكستاني لخمسة من أعضاء الحركة، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-باكستان-يبعث-رسالة-لأردوغان-بعد-إصابته-بكورونا-1058098111.html
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أخبار أفغانستان اليوم
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 جنود في هجوم لـ"حركة طالبان باكستان" تابعنا عبر
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده في إطلاق نيران من أفغانستان.
وأطلق مسلحون من أفغانستان النيران على منطقة كورام الحدودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأعلن الجيش في بيانه، أن
المسحلين
نفذوا هجومهم على القوات الباكستانية التي ردت على الهجوم مما ألحق ضررا بصفوف المهاجمين.
وأدان وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، الهجوم مطالبا أفغانستان وحكومتها بالوفاء بوعدهم بعدم الهجوم على باكستان من الأراضي الأفغانية.
وأعلنت، في الوقت نفسه، "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك ردا على اعتقال الجيش الباكستاني لخمسة من أعضاء الحركة، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة.