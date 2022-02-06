الخارجية الفلسطينية: مواقف واشنطن تشكل غطاء لتمادي إسرائيل في ضم المزيد من أرضنا

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية في بيان إن إسرائيل تكثف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج".وأضافت أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي إسرائيل في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا إليها.واعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.كما طالبت المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على إسرائيل لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بخطوات أمريكية ودولية ملموسة لوقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية في بيان إن إسرائيل تكثف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج".
وأضافت أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي إسرائيل في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا إليها.
واعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.
كما طالبت المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على إسرائيل لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.