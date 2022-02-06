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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الفلسطينية-مواقف-واشنطن-تشكل-غطاء-لتمادي-إسرائيل-في-ضم-المزيد-من-أرضنا-1058108102.html
الخارجية الفلسطينية: مواقف واشنطن تشكل غطاء لتمادي إسرائيل في ضم المزيد من أرضنا
الخارجية الفلسطينية: مواقف واشنطن تشكل غطاء لتمادي إسرائيل في ضم المزيد من أرضنا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بخطوات أمريكية ودولية ملموسة لوقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:43+0000
2022-02-06T15:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية في بيان إن إسرائيل تكثف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج".وأضافت أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي إسرائيل في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا إليها.واعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.كما طالبت المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على إسرائيل لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/وصف-إسرائيل-دولة-فصل-عنصري-ما-تأثير-تقرير-أمنستي-على-تحركات-فلسطين-الدولية-1057674841.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الفلسطينية: مواقف واشنطن تشكل غطاء لتمادي إسرائيل في ضم المزيد من أرضنا

15:43 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / Abbas Momani
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بخطوات أمريكية ودولية ملموسة لوقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية في بيان إن إسرائيل تكثف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج".
متظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
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وأضافت أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي إسرائيل في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا إليها.
واعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.
كما طالبت المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على إسرائيل لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.
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