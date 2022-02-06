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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الدفاع-الليتوانية-تؤكد-إجراء-محادثات-مع-ألمانيا-بشأن-زيادة-القوة-العسكرية-في-الجمهورية-1058104095.html
الدفاع الليتوانية تؤكد إجراء محادثات مع ألمانيا بشأن زيادة القوة العسكرية في الجمهورية
الدفاع الليتوانية تؤكد إجراء محادثات مع ألمانيا بشأن زيادة القوة العسكرية في الجمهورية
أكد وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس أن المفاوضات جارية بين ليتوانيا وألمانيا لزيادة القوة العسكرية الأجنبية في الجمهورية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:57+0000
2022-02-06T13:57+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وكتب أنوسوسكاس في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كانت ألمانيا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقود مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي. ويعد تعزيز كتيبة eFP(تعزيز الوجود الأمامي) في ليتوانيا إشارة مهمة جدًا وجزءًا من سياسة الردع الحقيقية التي يتم تنفيذها. المفاوضات حول هذا الأمر بين ليتوانيا و ألمانيا جارية بالفعل".وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، قال إنه يتفاوض مع ألمانيا والولايات المتحدة لزيادة القوة العسكرية الأجنبية في البلاد.وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن بلادها تدرس نشر قوات إضافية في ليتوانيا، مع ‏استمرار التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.‏ففي مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية ستنشر على الإنترنت، اليوم الأحد، وفي الصحف، غدا الاثنين، قالت لامبرخت إن ألمانيا "تقدم بالفعل إسهامًا مهمًا في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".وقالت: "من حيث المبدأ، تتوفر قوات إضافية كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة ما سيكون له معنى في هذا الصدد".واستبعدت لامبريخت مرة أخرى إمداد كييف بالأسلحة، بعد أن أرسلت سفارة أوكرانيا في ألمانيا قائمة بطلبات محددة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في برلين.وتضمنت القائمة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأدوات الحرب الإلكترونية، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو الرقمية، ومحطات الرادار، وسيارات الإسعاف العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/ألمانيا-تدرس-إرسال-مزيد-من-القوات-إلى-ليتوانيا-مع-استمرار-التوتر-على-الحدود-الأوكرانية-1058084921.html
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العالم, أخبار ألمانيا

الدفاع الليتوانية تؤكد إجراء محادثات مع ألمانيا بشأن زيادة القوة العسكرية في الجمهورية

13:57 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisحرس الحدود في ليتوانيا
حرس الحدود في ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أكد وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس أن المفاوضات جارية بين ليتوانيا وألمانيا لزيادة القوة العسكرية الأجنبية في الجمهورية.
وكتب أنوسوسكاس في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كانت ألمانيا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقود مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي. ويعد تعزيز كتيبة eFP(تعزيز الوجود الأمامي) في ليتوانيا إشارة مهمة جدًا وجزءًا من سياسة الردع الحقيقية التي يتم تنفيذها. المفاوضات حول هذا الأمر بين ليتوانيا و ألمانيا جارية بالفعل".
وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، قال إنه يتفاوض مع ألمانيا والولايات المتحدة لزيادة القوة العسكرية الأجنبية في البلاد.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن بلادها تدرس نشر قوات إضافية في ليتوانيا، مع ‏استمرار التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.‏
ففي مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية ستنشر على الإنترنت، اليوم الأحد، وفي الصحف، غدا الاثنين، قالت لامبرخت إن ألمانيا "تقدم بالفعل إسهامًا مهمًا في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت: "من حيث المبدأ، تتوفر قوات إضافية كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة ما سيكون له معنى في هذا الصدد".
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية
06:44 GMT
واستبعدت لامبريخت مرة أخرى إمداد كييف بالأسلحة، بعد أن أرسلت سفارة أوكرانيا في ألمانيا قائمة بطلبات محددة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في برلين.
وتضمنت القائمة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأدوات الحرب الإلكترونية، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو الرقمية، ومحطات الرادار، وسيارات الإسعاف العسكرية.
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