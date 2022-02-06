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الرئيس الإسرائيلي يعزي ملك المغرب بوفاة الطفل ريان
الرئيس الإسرائيلي يعزي ملك المغرب بوفاة الطفل ريان
قدّم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تعازيه للمغرب، بسبب حادثة وفاة الطفل ريان. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:35+0000
2022-02-06T14:35+0000
أخبار المغرب اليوم
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وكتب هرتسوغ عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد: "أتقدم باسم الشعب الإسرائيلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق بأحر التعازي بفقدان الطفل الصغير ريان لقد تابعنا عن كثب عملية الإنقاذ وتضرعنا للمولى عز وجل أن يعيده آمنا لحضن أهله".وأضاف: "قلوبنا انكسرت الليلة الماضية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".ونعى العديد من الفنانين والمشاهير العرب الطفل المغربي، ريان، الذي أعلن عن وفاته رسميا خلال ‏الساعات الماضية داخل بئر، حيث أمضى في الداخل مدة 5 أيام.‏وأكد الفنان السوري جورج وسوف، في منشور له أن وفاة ريان هو "درس للإنسانية عن مدى إهمالها للفقير وظروف عيشه، وكم من فقير بكى ريانه بصمت وحزن".وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في رسالة للطفل ريان: "العالم كله كان ينتظرك والآن يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان... لا يوجد كلام يصف الحزن الذي في قلبي، الله يرحمك".وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "رحم الله الطفل ريان ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الخارجية-الأوكراني-يستجدي-تعاطف-التشيك-1058104482.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يعزي ملك المغرب بوفاة الطفل ريان

14:35 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبر
قدّم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تعازيه للمغرب، بسبب حادثة وفاة الطفل ريان.
وكتب هرتسوغ عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد: "أتقدم باسم الشعب الإسرائيلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق بأحر التعازي بفقدان الطفل الصغير ريان لقد تابعنا عن كثب عملية الإنقاذ وتضرعنا للمولى عز وجل أن يعيده آمنا لحضن أهله".
وأضاف: "قلوبنا انكسرت الليلة الماضية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
ونعى العديد من الفنانين والمشاهير العرب الطفل المغربي، ريان، الذي أعلن عن وفاته رسميا خلال ‏الساعات الماضية داخل بئر، حيث أمضى في الداخل مدة 5 أيام.‏
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك
14:06 GMT
وأكد الفنان السوري جورج وسوف، في منشور له أن وفاة ريان هو "درس للإنسانية عن مدى إهمالها للفقير وظروف عيشه، وكم من فقير بكى ريانه بصمت وحزن".
وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في رسالة للطفل ريان: "العالم كله كان ينتظرك والآن يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان... لا يوجد كلام يصف الحزن الذي في قلبي، الله يرحمك".
وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "رحم الله الطفل ريان ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم".
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