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الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين
الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين
صعد المنتخب الروسي إلى المركز الثالث في ترتيب ميداليات الفريق في أولمبياد بكين الشتوية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
رياضة
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وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية الأولى للفريق الأولمبي الروسي في سباق التزلج. فيما فاز زميله دينيس سبيتسوف بالميدالية الفضية.وفازت اللاعبة أناستاسيا سميرنوفا بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر.بهذه النتيجة حصد المنتخب الروسي الآن على خمس ميداليات- واحدة ذهبية وفضية واثنتين برونزيتين. تتصدر النرويج ترتيب الميداليات (ذهبيتان، وبرونزية)، تليها السويد (ذهبيتان).
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روسيا, رياضة

الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين

16:10 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صعد المنتخب الروسي إلى المركز الثالث في ترتيب ميداليات الفريق في أولمبياد بكين الشتوية.
وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية الأولى للفريق الأولمبي الروسي في سباق التزلج. فيما فاز زميله دينيس سبيتسوف بالميدالية الفضية.
وفازت اللاعبة أناستاسيا سميرنوفا بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر.
بهذه النتيجة حصد المنتخب الروسي الآن على خمس ميداليات- واحدة ذهبية وفضية واثنتين برونزيتين. تتصدر النرويج ترتيب الميداليات (ذهبيتان، وبرونزية)، تليها السويد (ذهبيتان).
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