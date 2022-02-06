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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الرياضيون-الروس-يحصدون-ثلاث-ميداليات-أخرى-في-أولمبياد-بكين-1058109262.html
الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين
الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين
صعد المنتخب الروسي إلى المركز الثالث في ترتيب ميداليات الفريق في أولمبياد بكين الشتوية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:10+0000
2022-02-06T16:10+0000
2022-02-06T16:10+0000
روسيا
رياضة
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وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية الأولى للفريق الأولمبي الروسي في سباق التزلج. فيما فاز زميله دينيس سبيتسوف بالميدالية الفضية.وفازت اللاعبة أناستاسيا سميرنوفا بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر.بهذه النتيجة حصد المنتخب الروسي الآن على خمس ميداليات- واحدة ذهبية وفضية واثنتين برونزيتين. تتصدر النرويج ترتيب الميداليات (ذهبيتان، وبرونزية)، تليها السويد (ذهبيتان).
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روسيا, رياضة
الرياضيون الروس يحصدون ثلاث ميداليات أخرى في أولمبياد بكين تابعنا عبر
صعد المنتخب الروسي إلى المركز الثالث في ترتيب ميداليات الفريق في أولمبياد بكين الشتوية.
وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية الأولى للفريق الأولمبي الروسي في سباق التزلج. فيما فاز زميله دينيس سبيتسوف بالميدالية الفضية.
وفازت اللاعبة أناستاسيا سميرنوفا بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر.
بهذه النتيجة حصد المنتخب الروسي الآن على خمس ميداليات- واحدة ذهبية وفضية واثنتين برونزيتين. تتصدر النرويج ترتيب الميداليات (ذهبيتان، وبرونزية)، تليها السويد (ذهبيتان).